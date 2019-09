Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych - najlepsi kolarze pochodzą z lubuskiego Data publikacji 09.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubuscy policjanci nie dali szans konkurentom w Górskich Szosowych Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych i Amatorów. Całe „pudło” należało do nich. Najlepszy st. sierż. Filip Pendrak zajął pierwsze miejsce. Lubuska Policja może pochwalić się wieloma sportowcami, którzy w swoim dorobku mają nawet tytuły Mistrzów Europy i Świata.

W sobotę 7 września w Podgórzynie odbyły się Górskie Szosowe Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych i Amatorów. Trudna i wymagająca górska trasa liczyła aż 56 km. Do tego niekorzystne warunki atmosferyczne, dość zimno- temperatura ok. 10 ̊ C, opady deszczu oraz wiatr. Było dużo problematycznych i wymagających podjazdów a maksymalna prędkość podczas zjazdów wynosiła nawet 85 km/h co wymagało dużej koncentracji, skupienia i maksymalnego przygotowania. Lubuscy policjanci nie mieli sobie równych. Najwyższy stopień podium zajął st. sierż. Filip Pendrak – dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu. Zaraz za nim na metę dotarł sierż. szt. Tomasz Kołogryw ze Szprotawy, natomiast na trzecim miejscu uplasował się st. sierż. Krzysztof Tankielun.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!