Ucieczka motocyklisty, niebezpieczne manewry, zbyt ciężka noga. Drogówka ma pełne ręce pracy Data publikacji 09.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Drogowi piraci muszą liczyć się z konsekwencjami swojej nieodpowiedzialnej jazdy. Funkcjonariusze stosują wobec nich zero tolerancji i kierują do służby nieoznakowane radiowozy. W Krośnie Odrz. i okolicach reagowali w miejscach najbardziej narażonych na zdarzenia drogowe. Policjanci zmuszeni byli podjąć pościg za motocyklistą. Chwilę po rozpoczęciu służby zatrzymali kierowcę, który wyprzedzał w niedozwolonym miejscu. Nie brakowało też tych, którzy zbyt mocno naciskali na gaz. Wszystkim jazdę przerywali policjanci drogówki w nieoznakowanych radiowozach.

Zapewnienie bezpieczeństwa na drodze to główne zadanie policjantów ruchu drogowego. Dlatego też funkcjonariusze prowadzą działania, by eliminować z ruchu kierowców, którzy w rażący sposób łamią przepisy. Stosują także zasadę „Zero tolerancji”. Działania krośnieńskich policjantów wspierali funkcjonariusze komendy wojewódzkiej, zielonogórskiej i sulęcińskiej. Policjanci w nieoznakowanych radiowozach wyjechali na drogi powiatu krośnieńskiego, żeby przyjrzeć się kierowcom i ich zachowaniu za kierownicą.

Już kilka minut służby pokazało, że pracy nie zabraknie. Spory ruch nie studził zapędów niektórych kierowców, którzy decydowali się na wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych. Nie zwracali uwagi na linię ciągłą czy wzniesienie, a przez to także ograniczoną widoczność. Takie manewry dla kierowców musiały skończyć się spotkaniem z policjantami drogówki. Taryfy ulgowej nie było.

Mundurowi byli w miejscach najbardziej zagrożonych zdarzeniami drogowymi, a w szczególności na głównych drogach powiatu krośnieńskiego. Policjanci podczas działań kontrolowali prędkość prowadzonych przez kierowców pojazdów. Niektórzy pozwalali sobie na zbyt wiele. Policjanci rejestrowali przekroczenia prędkości nawet o 70 km/h. W czasie kilku godzin mundurowi nałożyli 26 mandatów i skierowali wniosek do sądu. Policjanci musieli również ścigać uciekającego motocyklistę.

Funkcjonariusze zarejestrowali na drodze krajowej kierującego motocyklem, który w miejscu, gdzie obowiązuje 90 km/h jechał z prędkością 152 km/h. Mundurowi włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe dając mu znak do zatrzymania się. Mężczyzna próbował jednak uciekać. Zjechał na drogę gruntową prowadzacą przez pole i las. 33-latek został zatrzymany. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, kierujący ma sądowy zakaz prowadzenia samochodów, a na kierowanie motocyklem nie ma uprawnień. Do pojazdu którym kierował, zamontowane zostały tablice rejestracyjne pochodzące od innego motocykla. Mężczyzna odpowie za przestępstwo jakim jest niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Grozi za to kara pozbawienia wolności do lat 5, Popełnił także wykroczenia, za które odpowie. Przekroczył prędkość, kierował bez uprawnień i pojazdem niedopuszczonym do ruchu.

asp.szt. Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

podkom. Grzegorz Jaroszewicz

Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.