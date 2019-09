Wybił szybę, by wydostać dziecko z samochodu Data publikacji 09.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Upał i zamknięte małe dziecko w samochodzie. Policjant z pszczyńskiej patrolówki st. sierż. Tomasz Gębala pomógł roztrzęsionej młodej kobiecie, której zaciął się centralny zamek w aucie, a w środku przebywał jej półroczny synek. Policjant wybił szybę w fordzie fokusie i wyciągnął niemowlaka. Policjant był w tym czasie na urlopie, ale ani na chwilę nie zapomniał o pomocy innym. Jak podkreśla: „Policjantem jest się zawsze i to zobowiązuje".

foto: zbiory prywatne, st. sierż. Tomasz Gębala z Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie

Sierżant Gębala będąc na urlopie wychodził ze sklepu, gdy zauważył na parkingu roztrzęsioną kobietę. Biegała wokół samochodu i spoglądała do środka forda. Policjant podszedł do niej i zapytał, czy potrzebuje pomocy. Było po 14.00, bardzo gorąco, a w samochodzie, jak się okazało, znajdował się półroczy chłopiec. Kobieta nie była w stanie otworzyć drzwi. Zaciął się centralny zamek, a kluczyki od focusa zostały w stacyjce. Zrozpaczona, nie wiedziała co robić i nie była nawet w stanie nigdzie zadzwonić, ponieważ nie miała przy sobie telefonu. Wszystkim zajął sierżant Gębala. Uspokoił kobietę, zadzwonił do punktu awaryjnego otwierania drzwi w samochodach, do dyżurnego komisariatu w Czechowicach- Dziedzicach oraz do jej męża. Niestety, nikt z tych osób, z którymi kontaktował się policjant, nie był w stanie w jak najkrótszym czasie dotrzeć na miejsce. Trzeba było działać szubko, bo w aucie znajdował się maluszek. Liczyły się minuty, dlatego sierżant postanowił nie czekać. Wszedł do sklepu, poprosił ekspedientkę o młotek, uprzedził o swoich zamiarach matkę dziecka, wybrał szybę najbardziej oddaloną od chłopca i uderzył. Starał się nie wystraszyć malucha, a przede wszystkim nie spowodować, żeby jakikolwiek odłamek szkła zrobił mu krzywdę. Udało się, chłopiec wprawdzie płakał, bo temperatura w samochodzie przez te kilka chwil znacznie wzrosła, lecz był to jedynie płacz wystraszonego chłopca, który jak najszybciej chciał znaleźć się w ramionach swojej mamy.

Pamiętajmy!

Dzwońmy, prośmy o pomoc i reagujmy, kiedy zagrożone jest życie lub zdrowie dziecka.

(KWP w Katowicach / mw)