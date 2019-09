Dyżurni z policjantami prewencji pomogli matce, której dziecko zatrzasnęło się w samochodzie Data publikacji 26.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Doświadczenie zawodowe i racjonalne oraz trafne działanie otwockich dyżurnych sprawiło, że zatrzaśnięta w samochodzie dwuletnia dziewczynka po kilkudziesięciu minutach znalazła się w czułych objęciach swojej mamy, która roztrzęsiona i zdenerwowana całą sytuacją poprosiła policjantów o pomoc. Przy matce i dziewczynce cały czas czuwali policjanci z otwockiej prewencji, a w międzyczasie druga policyjna załoga z Józefowa dotarła do ojca dziecka, który przyjechał na miejsce z zapasowymi kluczykami.

Dyżurni koordynujący interwencję, od lewej: asp.szt. Marcin Młot, asp.szt. Wojciech Makulski

Wczoraj przed południem dyżurni otwockiej komendy odebrali wiadomość z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, że na parkingu przy ulicy Narutowicza w Otwocku, w samochodzie zatrzasnęło się małe dziecko.

Zgłoszenie wymagało natychmiastowej reakcji policjantów. Dyżurni przekazali zadanie jednej z załóg prewencji patrolujących miasto, aby natychmiast pojechać na miejsce zgłoszenia.

Policjanci z prewencji wyruszyli na pomoc matce dziecka. Na miejscu zastali 35-letnią, ciężarna mieszkankę Józefowa. W samochodzie na foteliku dziecięcym znajdowała się jej dwuletnia córka. Mama cały czas miała kontakt z córką. Sama jednak była roztrzęsiona i przejęła się tą sytuacją. Obecność mundurowych sprawiła jednak, że się uspokoiła.

Kobieta wyjaśniła policjantom, że chwilę wcześniej była w pobliskiej przychodni razem z córką. Po zapisaniu jej do lekarza, wróciły do pojazdu. Torebkę z kluczykami i telefonem położyła na siedzeniu, a później przypięła dziecko w foteliku i zamknęła drzwi. Zanim jednak wsiadła do samochodu, to zamki zaryglowały się automatycznie. Kiedy zorientowała się co się stało, poprosiła jednego z przechodniów, aby ten użyczył jej telefonu i wykonała połączenie na numer alarmowy 112.

Kobieta przekazała policjantom adres ojca dziecka, który miał posiadać zapasowe kluczyki do samochodu. Po otrzymaniu tych informacji otwoccy dyżurni błyskawicznie skontaktowali się z komisariatem w Józefowie, którego dyżurny z kolei wysłał pod wskazany adres patrol, aby na miejsce dostarczyć zapasowy kluczyk.

Ojciec dziecka pojechał z policjantami w miejsce, gdzie czekała kobieta i otworzył pojazd. Kobieta podziękowała policyjntomza sprawnie przeprowadzoną akcję.

„Pomagamy i chronimy” to motto naszej formacji. W tej sytuacji policjanci pokazali, jak wiele znaczy szybka reakcja i sprawna koordynacja działań służb prewencji.

To zasługa otwockich dyżurnych, dyżurnego z Józefowa i policjantów z prewencji.

dn/ts