Paramedyk 2019 - podsumowanie Data publikacji 27.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Za nami 12 edycja Paramedyka! Na Pomorzu zespoły antyterrorystyczne podległe MSWiA, MON i MS rywalizowały w jedynych w Polsce zawodach i warsztatach medycyny taktycznej. W różnych lokalizacjach funkcjonariusze i żołnierze brali udział w konkurencjach medycznych, taktycznych i sprawnościowych.

PARAMEDYK to nie konkurs, nie do końca zawody, ale idealna okazja do przećwiczenia umiejętności udzielania wykwalifikowanej pomocy medycznej w warunkach bojowych. Impreza przygotowana przez najlepszych dla najlepszych. Udział w niej biorą jednostki specjalne podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwu Sprawiedliwości i Ministerstwu Obrony Narodowej.

Konkurencje w każdej edycji zawodów są inne i do samego końca trzymane w tajemnicy. Organizatorzy za każdym razem starają się aby przygotowane poszczególne etapy zawodów były jak najbardziej realistyczne.

Paramedyk 2019 trwał 4 dni. W tym roku w zawodach wzięły udział 23–drużyny, które rywalizowały w 6 konkurencjach. Odbyły się również warsztaty oraz konferencja naukowa.

Podczas tej edycji zawodów wyróżniono trzy drużyny:

- Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Białymstoku

- Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Katowicach

- Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Warszawie

Organizatorami i pomysłodawcami imprezy byli policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterorystycznego Policji w Gdańsku. Wyróżnione drużyny odebrały nagrody z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku nadinsp. Jarosława Rzymkowskiego, który w trakcie przemówienia podziękował uczestnikom za udział i zaangażowanie oraz zaprosił na kolejną, trzynastą edycję Paramedyka.

Imprezę zorganizowano przede wszystkim po to, aby zwrócić uwagę na problematykę niesienia pomocy medycznej w warunkach działań bojowych. Celem jest przygotowanie policjantów, żołnierzy, ratowników taktycznych, dowódców i personelu medycznego do dobrej organizacji działań w ramach polskiego TCCC, a poprzez to zmniejszenie ryzyka i śmiertelności na polu walki.