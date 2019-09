Motocyklem, na podwójnym gazie pędził w terenie zabudowanym ponad 100 km/h Data publikacji 30.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z bocheńskiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej nietrzeźwego motocyklistę, który w terenie zabudowanym jechał z prędkością ponad 100 km/h. Kierowca stracił prawo jazdy i wkrótce odpowie przed sądem za kierowanie motocyklem w stanie nietrzeźwości.

Zdarzenie to miało miejsce 29 września br., około godz.10.00. Policjanci w trakcie pomiaru prędkości na drodze wojewódzkiej nr 965 w Proszówkach „namierzyli” motocyklistę jadącego z prędkością 104 km/h przy obowiązującym w tym miejscu ograniczeniu prędkości do 50 km/h.

Tuż po zatrzymaniu, w trakcie rozmowy, policjanci wyczuli od mężczyzny silną woń alkoholu, a badanie alkomatem wykazało blisko 1,16 promila alkoholu w organizmie badanego. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy i uniemożliwili kontynuowania dalszej jazdy. Już wkrótce sprawa zostanie skierowana do sądu gdzie 47-letni mieszkaniec powiatu wielickiego odpowie za wykroczenie przekroczenia prędkości o 54 km/h, ale przede wszystkim za przestępstwo kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, które zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności, kilkutysięczną karą finansową i zakazem kierowania pojazdami na okres do 10 lat.

(KWP w Krakowie / kp)