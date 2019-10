Zatrzymani za oszustwa „na policjanta” Data publikacji 04.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego komendy powiatowej w Zgorzelcu zatrzymali kobietę i mężczyznę podejrzewanych o dokonanie oszustwa metodą „na policjanta”. Sprawcy od 71-letniej mieszkanki powiatu zgorzeleckiego wyłudzili 27 600 zł. Para została tymczasowo aresztowana. Może im grozić kara do 8 lat pozbawienia wolności.

W dniu 16 września br. 71-letnia mieszkanka Zgorzelca otrzymała telefon od mężczyzny podającego się za policjanta. Rozmówca poinformował seniorkę, że padła ofiarą oszustów, jej pieniądze są zagrożone, a on chce uratować jej oszczędności. Sprawca wykorzystał zdenerwowanie oraz obawy kobiety i tak manipulował rozmową, aby zdobyć jej zaufanie i nie dać chwili na zastanowienie. Aby uwiarygodnić swoją historię, poprosił kobietę, aby wybrała na klawiaturze swojego telefonu numer alarmowy. Wtedy rozmowę przejęła osoba współpracująca ze sprawcą, która potwierdziła wersję oszusta. Fałszywy policjant poinformował kobietę, że w przestępczy proceder zamieszane są również pracownice banku i listonosz. Kobieta na polecenie oszusta udała się do banku i wypłaciła swoje oszczędności w kwocie 27 600 zł, które następnie przekazała nieznanej kobiecie. Po powrocie do domu i przeanalizowaniu całej sytuacji zorientowała się, że padła ofiarą oszustów i o całym zdarzeniu poinformowała Policję.

Zgorzeleccy kryminalni pracujący nad tą sprawą, w wyniku pracy operacyjnej, wpadli na trop osób mogących mieć związek z tym procederem. W wyniku podjętych czynności policjanci zatrzymali mieszkańców powiatu legnickiego, 28-letnią kobietę i jej 44-letniego partnera, podejrzewanych o to przestępstwo. W wyniku przeprowadzonych czynności zabezpieczyli telefony oraz pieniądze. Dodatkowo przy mężczyźnie policjanci ujawnili ponad 10 działek handlowych metamfetaminy. Para trafiła do zgorzeleckiej komendy. Usłyszeli już zarzuty oszustwa, a mężczyzna dodatkowo zarzut posiadania środków psychotropowych.

Sąd w Zgorzelcu zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Przypominamy, że żaden funkcjonariusz policji nie mówi telefonicznie o prowadzonych przez siebie postępowaniach i nie prosi o przekazanie pieniędzy, czy też przelanie ich na inny rachunek bankowy.

Pamiętajmy, aby nie przekazywać pieniędzy nieznanym osobom.

(KWP we Wrocławiu/js)