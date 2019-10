W pomieszczeniach wynajmowanego domu uprawiał konopie indyjskie Data publikacji 07.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Olkuscy kryminalni wraz z wolbromskimi policjantami w jednym z wynajmowanych na terenie gminy Wolbrom jednorodzinnych domów ujawnili nielegalną uprawę konopi. Łącznie zabezpieczono 283 krzaki roślin ukrywanych w pomieszczeniach na parterze i w piwnicy. Zajmujący się nielegalnym procederem mężczyzna został zatrzymany, a następnie usłyszał zarzut uprawy i posiadania konopi. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

3 października br. na podstawie posiadanych informacji policjanci wydziału kryminalnego olkuskiej komendy wraz z funkcjonariuszami komisariatu w Wolbromiu weszli do jednego z domów w gminie Wolbrom, gdzie w pomieszczeniu na parterze, znaleźli uprawę konopi w średniej fazie wzrostu. Na poziomie piwnicy budynku znajdowały się dwa pomieszczenia, w których również rosły krzewy konopi . Dodatkowo funkcjonariusze ujawnili około 3,400 gramów narkotyku. Uprawa wyposażona była między innymi w urządzenia wentylacyjne i grzewcze, a także specjalne oświetlenie. Okazało się również, że 40-latek do uprawy roślin używał energii elektrycznej, za którą nie płacił. Wykorzystując nielegalne przyłącze, zasilał w ten sposób urządzenia służące do pielęgnacji roślin.

4 października br. mężczyzna usłyszał zarzut uprawy mogącej dostarczyć znacznych ilości konopi innych niż włókniste oraz posiadania znacznej ilości narkotyków. Prokurator Rejonowy w Olkuszu po zapoznaniu się z materiałami sprawy zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt.

(KWP w Krakowie/js)