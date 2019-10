Lider Analizy Kryminalnej polskiej Policji 2019 jest w KWP w Bydgoszczy Data publikacji 07.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Nadkom. Jacek Gardyza z Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Bydgoszczy Liderem Analizy Kryminalnej polskiej Policji 2019! Nasz Kolega okazał się najlepszy pośród blisko 100 specjalistów w zakresie analizy kryminalnej z polskiej Policji oraz innych służb i instytucji.

W pierwszym tygodniu października (1-4.10.19) w miejscowości Ryn w województwie warmińsko-mazurskim odbyło się XVIII Sympozjum Analityków Kryminalnych Policji. Spotkanie, którego tematem przewodnim było "Analiza kryminalna - specjalizacja czy interdyscyplinarność", zgromadziło około 100 specjalistów w zakresie analizy kryminalnej z polskiej Policji oraz innych służb i instytucji. Podczas Sympozjum odbył się konkurs na Lidera Analizy Kryminalnej. Udział w nim wzięli przedstawiciele poszczególnych komend wojewódzkich Policji, a ich zadaniem było przedstawienie najciekawszej i najbardziej złożonej analizy kryminalnej realizowanej w ubiegłym roku.

Kujawsko-pomorską Policję reprezentował nadkom. Jacek Gardyza, analityk z ponad 20-letnim stażem w służbie, specjalista Zespołu Analizy Kryminalnej Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Bydgoszczy. Przedstawił on materiał dotyczący wielomiesięcznych analiz realizowanych w sprawach oszustw metodą "na policjanta" oraz "na wnuczka". Analizy te przyczyniły się do pomyślnej realizacji sprawy prowadzonej przez Wydział Kryminalny KWP w Bydgoszczy i do zatrzymania przez funkcjonariuszy szeregu osób powiązanych z tym przestępczym procederem.

Po zliczeniu głosów oddanych przez delegatów wszystkich komend wojewódzkich oraz CBŚP na poszczególnych prelegentów okazało się, że nasza prezentacja zgromadziła identyczną ilość punktów jak sprawa prezentowana przez przedstawiciela KWP w Łodzi. W tej sytuacji zgodnie z regulaminem konkursu, o zwycięstwie zdecydowali członkowie jego Kapituły. W jej składzie znaleźli się obecni oraz byli dyrektorzy Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP - organizatora Sympozjum i konkursu. Jako zwycięzcę wskazali nadkom. Jacka Gardyzę, podkreślając pomysłowość i zaangażowanie, jakim wyróżnił się podczas realizacji swojej analizy. Najlepszy analityk w kraju 2019 roku odebrał liczne gratulacje oraz nagrodę przyznaną przez Komendanta Głównego Policji.

My także przyłączamy się do gratulacji!

(KWP w Bydgoszczy / kp)