Policjanci włączyli się w zbiórkę pieniędzy dla chorego Jasia Data publikacji 23.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ze Strzelec Krajeńskich i kontrterroryści z Gorzowa Wielkopolskiego przyłączyli się do niedzielnej zbiórki, która miała miejsce w Starym Kurowie. Była ona zorganizowana dla małego Jasia, który choruje na nowotwór. Chłopiec mimo choroby dzielnie walczy o zdrowie. Niestety koszty związane z leczeniem malucha znacznie przewyższają zdolności finansowe rodziny. Dlatego cieszy fakt, że mieszkańcy i instytucje pomagają w zbieraniu pieniędzy.

W niedzielę /19 października br./ w Starym Kurowie odbyła się charytatywna zbiórka pieniędzy. Z uwagi na jej cel miała ona wyjątkowy charakter. Cały dochód poświęcony był na leczenie kilkumiesięcznego Jasia, który choruje na wyjątkowo złośliwy nowotwór. Choroba jest wyjątkowo niebezpieczna dla jego zdrowia i życia. Nadzieją jest leczenie, które wymaga jednak dużych nakładów finansowych. Te przewyższają możliwości rodziny. Dlatego od kilku już dni, właściwie na terenie całego powiatu strzelecko-drezdeneckiego, prowadzone są różnego rodzaju licytacje i zbiórki, które mają pomóc w tym, aby mały Jaś był zdrowy. Tak było również w przypadku niedzielnej zbiórki, w której uczestniczyło wielu mieszkańców i instytucji, którzy postanowili wspomóc w realizacji tego jakże szczytnego celu. Do niedzielnej zbiórki przyłączyli się również policjanci ze Strzelec Krajeńskich i kontrterroryści z Gorzowa Wielkopolskiego. Mundurowi przygotowali specjalne stoiska, w których prezentowali sprzęt wykorzystywany w służbie. Największym powodzeniem cieszył się zdalnie sterowany robot wykorzystywany przez kontrterrorystów do zabezpieczania m.in. materiałów wybuchowych oraz broń, którą policjanci wykorzystują do „zadań specjalnych”. Dużym powodzeniem wśród najmłodszych cieszył się symulator zderzeń, dzięki któremu młode osoby mogły zobaczyć jak wygląda zderzenie z przeszkodą przy niewielkiej prędkości.

Wszystkich biorących udział w zbiórce cieszył widok tłumów jakie przyszły wspomóc małego Jasia. Dzięki hojności i wrażliwym sercom mieszkańców udało się zebrać kilkadziesiąt tys. złotych. Pieniądze na pewno pomogą w walce z groźną chorobą, z którą zmaga się chłopiec. Jednak bardzo istotny jest również aspekt społeczny, który pokazuje, że kiedy potrzeba wszyscy potrafimy zjednoczyć się w szczytnym celu.

mł. asp. Tomasz Bartos

KPP w Strzelcach Kraj.