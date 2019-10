Odblask to nie wstyd - to twoje bezpieczeństwo Data publikacji 24.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Kabaret Skeczów Męczących włączył się w akcję promującą noszenie elementów odblaskowych. Artyści wspólnie z policjantami przygotowali film, który w zabawny sposób opowiada o bardzo poważnej sprawie, jaką jest bezpieczeństwo. Dziś w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach odbył się briefing prasowy, na którym zaprezentowano przygotowany materiał.

Dziś w Sali Narad im. płk. Jana Piwnika „Ponurego” miało miejsce niecodzienne spotkanie. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach na czele z Naczelnikiem nadkom. Tomaszem Janikiem, Prezes Jacek Zalewski z Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i wyjątkowi goście – członkowie znanego i wielokrotnie nagradzanego Kabaretu Skeczów Męczących uczestniczyli w briefingu prasowym. Powodem dzisiejszego wydarzenia było bezpieczeństwo pieszych i używanie przez nich elementów odblaskowych. Z tej okazji mediom zaprezentowano specjalnie przygotowany film promujący noszenie odblasków, który w nieco zabawnej formie opowiada o poważnych i smutnych konsekwencjach bycia niewidocznym na drodze. W myśl starej zasady „uczyć bawiąc” wszyscy mamy nadzieję, że materiał znajdzie wielu odbiorców i jego oddziaływanie będzie zauważalne na polskich drogach. Naczelnik WRD KWP w Kielcach nadkom. Tomasz Janik przypomniał zebranym, jak ważnym zagadnieniem jest bezpieczeństwo pieszych. Dla kieleckich kabareciarzy omawiane zagadnienie również jest niezwykle ważne, wyrażali nadzieję na przyszłość, że statystyki podane na dzisiejszym spotkaniu ulegną znacznym poprawom. Zapraszamy do obejrzenia filmu i noszenia odblasków – to nie wstyd, to Twoje bezpieczeństwo.

Zobacz film w pełnej jakości [TUTAJ]

Opr. MŚ/DJ

Źródło: KWP w Kielcach

Odblask to nie wstyd, to twoje bezpieczeństwo - briefing prasowy

Odblask to nie wstyd, to twoje bezpieczeństwo - briefing prasowy

Odblask to nie wstyd, to twoje bezpieczeństwo - briefing prasowy



Odblask to nie wstyd, to twoje bezpieczeństwo - briefing prasowy

Odblask to nie wstyd, to twoje bezpieczeństwo - briefing prasowy

Odblask to nie wstyd, to twoje bezpieczeństwo - briefing prasowy



Odblask to nie wstyd, to twoje bezpieczeństwo - briefing prasowy

Odblask to nie wstyd, to twoje bezpieczeństwo - briefing prasowy

Odblask to nie wstyd, to twoje bezpieczeństwo - briefing prasowy



Odblask to nie wstyd, to twoje bezpieczeństwo - briefing prasowy

Odblask to nie wstyd, to twoje bezpieczeństwo - briefing prasowy