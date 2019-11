Służbę połączył z pasją Data publikacji 14.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Asp. sztab. Piotr Chwastowski z Komisariatu I Policji w Opolu - to kolejny policjant, który pokazuje, że w codziennej służbie można odnaleźć i realizować swoje pasje. To także youtuber i twórca internetowego kanału ,,Psy dają głos”. Policjant, który pisze i komponuje utwory oraz odsłania kulisy codziennej służby. W tym roku, podczas ogólnopolskiej konferencji twórców internetowych został nagrodzony ,,Internetowym Oscarem” na Influencer Live Poznań 2019. Właśnie wystartował z nowym projektem - ,,Dumny z bycia psem”.

Piotr Chwastowski policyjny mundur po raz pierwszy założył 13 lat temu. Na co dzień zajmuje się wykroczeniami w Komisariacie I Policji w Opolu. Po służbie natomiast nagrywa autorskie kawałki, które dedykuje przede wszystkim młodym ludziom.

Jego pierwszym przedsięwzięciem był teledysk “Tak sobie życia nie ustawisz", gdzie hip-hopem walczył z ustawkami i przemocą. Jego przesłanie było proste „…idź na spotkanie z dziewczyną, a nie na ustawkę organizowaną przez stadionowych bandytów. Ciesz się życiem, zamiast cierpieć katusze wieloletniego leczenia…”

Kolejnym projektem Piotra była ,,Profiraptyka” czyli profilaktyka przez rap. To jego pierwszy większy projekt, skierowany - jak sam mówi - „do każdego kto chce posłuchać człowieka, który wie o czym mówi”. Płyta składa się z 10 utworów, a do każdego z nich Piotr stworzył teledysk.

Teraz wraz z policjantami z całej Polski wyszedł z nowym projektem pn. ,,Dumny z bycia psem”. Autor portalu „Psy Dają Głos”, na którym pokazywane są trudy codziennej służby policjantów oraz budowany jest etos służby, tym razem postanowił wesprzeć Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach.

W nowym projekcie bierze udział m.in. znany w Polsce sierż. Bagieta z Katowic. Do nagrania wspólnej piosenki Piotr zaprosił też autora utworu z 2007 roku „Prewencja Olsztyn” asp. sztab. Wojciecha Szerejko z KPP Bartoszyce oraz sierż. sztab. Szymona Głuszek z KPP Tuchola, który odpowiedzialny jest za refreny. Co warte podkreślenia, policjanci biorący udział w przedsięwzięciu robili to w swoim wolnym czasie, czasami dokładając się finansowo do efektu końcowego.

Nie bez znaczenia jest wsparcie, jakie każdy z biorących udział w projekcie funkcjonariuszy, uzyskał w swoich jednostkach. To dzięki zaufaniu i chęci pomocy ze strony przełożonych, policjanci mogli wystąpić w umundurowaniu służbowym.

Realizacja teledysku i piosenki możliwa była dzięki ogromnemu wsparciu internautów. Wsparcia projektowi udzielił również Zarząd Główny NSZZ Policjantów, insp. Mariusz Ciarka - Rzecznik KGP - dzięki któremu wykorzystano materiały filmowe z oficjalnych kanałów Polskiej Policji, których ze względu na ograniczenia logistyczno-finansowe nie było szans zrealizować.

Wszystkie utwory jakie do tej pory napisał nie są przypadkowe, to ,,kawałki” które opowiadają o trudach codziennej służby. Rap daje mu przede wszystkim ogromną energię i przyjemność. To odskocznia po ciężkiej służbie. Jego autorskie teksty ,,wpadają w ucho”, bo pisane są młodzieżowym slangiem.

Często podkreśla, że nie jest artystą czy profesjonalistą, z dumą natomiast nosi mundur i cieszy się każdym dźwiękiem, który nadaje jego utworom klimat, przestrzeń i prawdę, bo to w muzyce ceni najbardziej.

W tym roku asp. sztab. Piotr Chwastowski został nagrodzony podczas ogólnopolskiej konferencji twórców internetowych Influencer Live Poznań 2019 w kategorii "Publicystyczne, literackie, kulturowe i artystyczne". Natomiast w marcu był gościem programu publicystycznego ,,Skandaliści”, gdzie opowiedział o pasji, którą łączy ze służbą.

Ty też możesz odpowiedzieć na apel twórców piosenki:

Wesprzyjmy:

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

Konto PKO BP VI O/Warszawa nr 74 1020 1068 0000 1802 0059 9167

http://www.fundacjapolicja.pl/

Czekamy z niecierpliwością na kolejne pomysły!!!