KWP: Nowi policjanci w lubelskim garnizonie Data publikacji 15.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj „Strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia” – to fragment roty ślubowania, którą wypowiadali dziś nowo przyjęci funkcjonariusze. W tym roku do służby w lubelskim garnizonie Policji wstąpiło łącznie 110 osób. Policjantki i policjantów powitał w szeregach policji insp. Robert Szewc Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie. Młodzi funkcjonariusze odebrali także z rąk kierownictwa KWP odznaki i legitymacje służbowe.

W szeregi naszego garnizonu wstąpiło dziś 17 mężczyzn i 4 kobiety. W całym 2019 roku do służby w lubelskim garnizonie Policji wstąpiło łącznie 110 osób. Podczas procedury kwalifikującej do służby w Policji kandydaci musieli wykazać się nie tylko wiedzą, ale także doskonałym zdrowiem i kondycją fizyczną.

Już w najbliższym czasie trafią na szkolenie podstawowe do jednej ze szkół Policji, gdzie zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do wypełniania słów złożonej przysięgi.

Jedną z nowoprzyjętych kobiet jest Magdalena Skrajnowska aktualna Mistrzyni Świata w sumo. Po odbyciu szkolenia podstawowego w jednej z policyjnych szkół, będzie pełniła służbę w KMP w Chełmie.

Ładowanie odtwarzacza...

Nowoprzyjęci policjanci skierowani zostaną do pełnienia służby głównie w komendach miejskich: 9 osób do KMP w Lublinie, 5 do KMP w Chełmie, 2 do KMP w Białej Podlaskiej oraz 1 do KMP w Zamościu. Pozostałe osoby pełnić będą służbę w komendach powiatowych: 2 osoby w KPP w Puławach, 1 w KPP w Rykach i 1 w KPP w Hrubieszowie.

Podczas dzisiejszej uroczystości 14 funkcjonariuszy otrzymało medale i odznaczenia nadawane przez Prezydenta RP oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Medale w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wręczył wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.

AF.

Zobacz więcej zdjęć z uroczystości>>>