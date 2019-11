Zatrzymany za posiadanie znacznej ilości narkotyków Data publikacji 19.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Barczewa zatrzymali 33-latka podejrzanego o posiadanie znacznej ilości substancji zabronionych. W trakcie przeszukania jego mieszkania funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie około 500 gramów amfetaminy i marihuany. Mężczyźnie grozi 10 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Barczewie wpadli na trop 33-latka, który w jednym z mieszkań na terenie miasta miał przechowywać znaczne ilości substancji odurzających. W ubiegły piątek (15.11.2019) policjanci weszli do mieszkania mężczyzny podejrzewanego o posiadanie narkotyków.

W trakcie przeszukania zabezpieczono około 500 gramów substancji zabronionych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jest to amfetamina i marihuana. Przy współpracy policjantów z funkcjonariuszami Służby Więziennej do działań został także wykorzystany pies specjalnie wyszkolony w wykrywaniu zapachu narkotyków. To właśnie czuły nos czworonoga doprowadził do jednego z pomieszczeń, gdzie za szafą były schowane woreczki ze środkami odurzającymi. Zabezpieczony materiał przekazano do dalszych badań laboratoryjnych.

33-latek został zatrzymany. Usłyszał już zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków, za który zgodnie z kodeksem karnym może mu grozić kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Wobec mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. Na poczet przyszłej kary grzywny – zabezpieczono pieniądze należące do mężczyzny. Funkcjonariusze traktują sprawę jako rozwojową i nie wykluczają dalszych zatrzymań.

(KWP w Olsztynie/js)