Policjanci pomogli starszej kobiecie w znalezieniu drogi do domu Data publikacji 19.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W środku nocy, wracający ze służby do jednostki patrol zauważył starszą, zziębniętą kobietę. Sprawiała wrażenie zagubionej, stąd policjanci zapytali, czy potrzebuje pomocy. Kobieta nie potrafiła powiedzieć co tam robi ani gdzie mieszka. Na szczęście funkcjonariusze szybko ustalili kim jest i przekazali ją pod opiekę. Pomimo, iż nie ma przymrozków, na zewnątrz, szczególnie w nocy panują niskie temperatury. Zwracajmy uwagę na osoby przebywające w nocy w parkach, na przystankach czy ogródkach działkowych. Możliwe, że nasza reakcja uratuje im życie.

Służba w Policji to przede wszystkim gotowość do udzielenia pomocy – wszystkim, niezależnie od sytuacji, o każdej porze dnia i nocy. Przykładem niecodziennej sytuacji jest historia, która miała miejsce w nocy z sobotę na niedzielę (16/17 listopada) w Świebodzinie. Patrol policjantów wracający do komendy na zakończenie służby zauważył starszą kobietę, stojącą na chodniku przy płocie. Kobieta wyglądała na zagubioną i zdezorientowaną. Nie potrafiła powiedzieć co tam robi ani gdzie mieszka. Kobieta była bardzo zmarznięta, musiała tam stać od dłuższego czasu. Jeden z funkcjonariuszy rozpoznał w trakcie rozmowy, rozpoznał kobietę z innej interwencji (z innego dnia), gdzie również przekazano ją kobiecie, która przychodzi opiekować się seniorką. Policjanci odprowadzili panią do domu i skontaktowali się z opiekunką, aby przekazać jej opiekę. Starsza, zdezorientowana pani nie wzywała pomocy, tylko późna godzina i zagubienie na pustych ulicach zwróciło uwagę policjantów.

Trwa okres jesienno – zimowy, pomimo iż przymrozki w nocy występują na ten moment sporadycznie to niskie temperatury i wilgoć mogą spowodować wyziębienie. Zwracajmy uwagę, szczególnie w nocy, na osoby leżące lub siedzące na ławkach, w parkach. Możemy sami z nimi porozmawiać lub poinformować o tym fakcie służby. Policjanci i inne służby kontrolują pustostany lub miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. Informujemy także o miejscach gdzie mogą się udać, przenocować i uzyskać ciepły posiłek.

Źródło: mł. asp. Marcin Ruciński

