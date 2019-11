Ukradł samochód, a dokumenty i telefon wyrzucił do rzeki - 32-latek usłyszał zarzuty Data publikacji 19.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Sulechowa ustalili i zatrzymali podejrzanego o zuchwałą kradzież samochodu dostawczego. Mężczyzna na oczach pracowników wsiadł do samochodu, w którym znajdowały się kluczyki i odjechał w nieznanym kierunku. W trakcie ucieczki 32-latek wyrzucił do rzeki dokumenty od pojazdu i telefon komórkowy, a także dwukrotnie nie zapłacił na stacjach benzynowych z zatankowane paliwo. Mężczyzna za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem.

W piątek (15 listopada) w Trzebiechowie (pow. zielonogórski) doszło do zuchwałej kradzieży forda transita, który został skradziony z terenu budowy na oczach zaskoczonych całą sytuacją pracowników budowlanych. 32-latek w pewnej chwili wsiadł szybko do busa, w którym były kluczyki od auta i odjechał w kierunku Sulechowa. Zszokowani pracownicy ruszyli w pościg, jednak mężczyzna ruszył bardzo szybko i zdołał uciec. Pracownicy powiadomili dyżurnego Policji z Sulechowa, a tan zarządził blokady dróg. Równocześnie kryminalni rozpoczęli swoje czynności, aby jak najszybciej dotrzeć do osoby odpowiedzialnej za te zdarzenie. Wysiłki policjantów szybko przyniosły efekty. W ciągu kilku godzin wytypowali mieszkańca gminy Sulechów, a następnego dnia zapukali do jego drzwi. Mężczyzna był kompletnie zaskoczony, gdyż nie spodziewał się, że zostanie zatrzymany. 32-latek przyznał, gdzie ukrył samochód, jednak nie udało się odzyskać dokumentów i telefonu jednego z pracowników, które znajdowały się wewnątrz pojazdu. Mężczyzna opowiedział policjantom, że wrzucił je do rzeki, wskazał także miejsc w którym to zrobił. W trakcie prowadzonych czynności okazało się, że po kradzieży samochodu pojechał do sąsiednich miejscowości – Babimostu i Kargowej – gdzie na stacjach benzynowych zatankował paliwo, a następnie odjechał nie płacąc za nie. Dodatkowo okazało się, że 32-latek ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Odzyskany samochód trafił do właściciela. W związku z kradzieżą auta mężczyzna usłyszał zarzuty. Odpowie również za kierowanie pojazdem mechanicznym wbrew dożywotniemu sądowemu zakazowi oraz przywłaszczenie dokumentów i telefonu. Z uwagi na fakt, iż 32-latek działał w warunkach recydywy grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności. Mężczyzna odpowie także za wykroczenia - kradzieże paliwa ze stacji benzynowych. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie

Źródło: podinsp. Małgorzata Stanisławska

