Zagroził nożem starszej kobiecie. Zatrzymany przez kryminalnych 58-latek trafił już do aresztu Data publikacji 20.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Gorzowscy kryminalni wraz z policjantami prewencji Komendy Miejskiej ustalili i zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież rozbójniczą. Do zdarzenia doszło rano w mieszkaniu na jednym z osiedli na terenie Gorzowa Wlkp. Mężczyzna zapukał do mieszkania starszej kobiety, prosząc o pomoc w przygotowaniu posiłku. Kobieta zorientowała się, że z jej mieszkania zginął telefon, a kiedy poprosiła o jego zwrot napastnik wyciągnął nóż, po czym uciekł. Rozbójnik został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Decyzją sądu trafił na trzy miesiące do aresztu.

W poniedziałek (18 listopada) dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp,. został powiadomiony o tym, że na jednym z osiedli na terenie Gorzowa Wlkp. doszło prawdopodobnie do przestępstwa. Na miejsce skierowano policjantów kryminalnych. Okazało się, że do drzwi mieszkania starszej kobiety zapukał mężczyzna prosząc ją o pomoc w przygotowaniu posiłku, bo jak twierdził, nie jadł śniadania. Kobieta zaprosiła mężczyznę do mieszkania, pozostawiając go w jednym z pokoi, a sama zajęła się przygotowywaniem posiłku. Po powrocie z kuchni zorientowała się, że nie ma telefonu komórkowego, który wcześniej pozostawiła na meblach. Kiedy nakazała mężczyźnie aby oddał jej telefon, ten wpadł w złość, po czym wyciągnął nóż i uciekł z mieszkania.

Pokrzywdzona kobieta opisała napastnika, a do działań związanych z tym zdarzeniem natychmiast zaangażowali się śledczy. W zaledwie kilka minut od zgłoszenia funkcjonariusze zauważyli na jednej z pobliskich ulic mężczyznę, który odpowiadał podanemu wcześniej rysopisowi. Podejrzanym okazał się 58-latek, który był kompletnie zaskoczony zatrzymaniem. Śledczy znaleźli przy nim niebezpieczne narzędzia w tym nóż, którym groził pokrzywdzonej. Napastnik posiadał również kilka telefonów komórkowych, które jak ustalono nie należały do niego. Wśród nich znajdował się ten, który kilka minut wcześniej zabrał z mieszkania pokrzywdzonej. Mężczyzna został przewieziony do policyjnego aresztu. Praca policjantów i zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwoliły na wykonanie czynności procesowych. Podejrzany został przesłuchany i usłyszał zarzut związany z kradzieżą rozbójniczą. Decyzją sądu napastnik najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Trwa postępowanie w tej sprawie, a policjanci sprawdzają czy zatrzymany mężczyzna nie ma na swoim koncie innych podobnych przestępstw. Tym bardziej, że w przeszłości był już karany za rożne przestępstwa w tym kradzieże i zniszczenia mienia.

podkom. Marzena Śpiewak

Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.