Połączyli siły, aby podzielić się tym co mają najcenniejsze - swoją kroplą krwi Data publikacji 25.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Przeszło 30 osób zgłosiło chęć podzielenia się krwią. Wśród nich byli policjanci, strażacy, żołnierze, strażnicy graniczni oraz mieszkańcy powiatu krośnieńskiego. Dzięki ludziom dobrej woli zebrano ponad 13 litrów krwi. Życiodajny płyn, którym jest krew, trafi do potrzebujących.

W piątek (22 listopada) przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Wojska Polskiego, pracownicy cywilni tych jednostek, a także mieszkańcy powiatu krośnieńskiego oddali krew potrzebującym. W ciągu kilku godzin do krwiobusa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, który stanął w Krośnie Odrzańskim, zgłosiło się 31 osób. Łącznie w tym dniu zebrano ponad 13 litrów krwi pełnej, która trafiła do banku krwi. W tej szczytnej inicjatywie, udział wzięli także I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krośnie Odrzańskim mł. insp. Maciej Sipek, który ma na swoim koncie blisko 10 litrów oddanej krwi. Oprócz niego, na fotelach krwiobusu usiedli równiez krośnieńscy dzielnicowi, którzy także mogą poszczycić się okazałym wynikiem oddanej krwi: mł. asp. Łukasz Borek – prawie 7 litrów i asp. Piotr Stetner – niemal 6 litrów. Zapytani dlaczego zostali dawcą, odpowiedzieli, że ratowanie ludzkiego życia to ich priorytet, dlatego robią to w każdy możliwy sposób. Według nich, każdy jeśli tylko nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych powinien zgłosić się do punktu krwiodawstwa. Warto pamiętać, że wystarczy tylko kilka minut, żeby pomóc innym w walce o życie.

Źródło: podkom. Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim