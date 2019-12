Zatrzymany za napad na salon gier Data publikacji 05.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego II Komisariatu Policji KMP w Łodzi dzięki żmudnej i skrupulatnej pracy ustalili i zatrzymali 22-letniego sprawcę rozboju. Podejrzany w jednym z łódzkich salonów gier zastraszył pracownika przedmiotem przypominającym broń, żądając wydania pieniędzy. Zamaskowany liczył na anonimowość i uniknięcie odpowiedzialności. Obecnie za rozbój grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 12.

2 grudnia 2019 roku tuż po północy do salonu gier w centrum Łodzi wszedł zamaskowany mężczyzna z przedmiotem przypominającym broń w dłoni. Celując w pracownika zmusił go do wydania całego utargu. Po napadzie szybko uciekł. Policjanci po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczęli intensywne poszukiwania sprawcy. Zabezpieczyli szereg śladów, rozpytali świadków. Wielogodzinna praca funkcjonariuszy pozwoliły na wytypowanie i zatrzymanie napastnika już następnego dnia. Nie było to proste, ponieważ 22-latek przygotowując się do skoku zrobił wiele żeby nie zostać rozpoznanym. W tym celu m in. dokładnie zakrył twarz kapturem i kominiarką. Wszystkie te zabiegi na niewiele się zdały. Drobiazgowa analiza wszystkich śladów i ustaleń, w połączeniu z kryminalnym rozpoznaniem środowisk przestępczych, zakończyła się dynamicznym zatrzymaniem kompletnie zaskoczonego sprawcy. Podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania policjanci zabezpieczyli atrapę pistoletu, kominiarkę oraz pozostałe części garderoby, w których napadł na salon gier. 22-latek usłyszał zarzut rozboju, zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 12. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą śledczy z II Komisariatu Policji KMP w Łodzi.

(KWP w Łodzi/js)