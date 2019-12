Policyjny pilotaż mamy zakończył się szczęśliwymi narodzinami małego Leona Data publikacji 10.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Spory rozgłos w krajowych mediach zdobył film, na którym policjanci z wrocławskiej drogówki pilotowali samochód z kobietą w stanie błogosławionym. Asp. Robert Rotman oraz st. post. Anna Gorodziejko, którzy tego dnia pełnili służbę na ulicach Wrocławia, nawet nie sądzili, że ta sytuacja odbije się takim echem. Jak sami mówią, postąpili tak, jak zachowałby się każdy z policjantów, kiedy trzeba pomóc drugiemu człowiekowi.

Gdy funkcjonariusze stali w ulicznym korku, podbiegł do nich mężczyzna i powiedział, że jego partnerka właśnie rodzi, prosząc jednocześnie o pomoc. Mundurowi zareagowali błyskawicznie i dzięki ich pilotażowi, kobieta oraz jej narzeczony bezpiecznie trafili do szpitala, a chwilę później nastąpiły szczęśliwe narodziny.

Funkcjonariusze Policji, którzy 6 grudnia br., stali się, można tak śmiało rzec, bohaterami, są bardzo zaskoczeni takim rozwojem całej sytuacji. Ponieważ już wielokrotnie działali w tego typu sytuacjach i było to dla nich normalne. Kiedy podczas patrolowania rejonu służbowego, podbiegł do nich zdenerwowany mężczyzna i powiedział, że wiezie do szpitala swoją rodzącą narzeczoną, funkcjonariusze zareagowali błyskawicznie.

W rejonie ul. Krakowskiej we Wrocławiu było bardzo duże natężenie ruchu i samochody oraz autobusy stały w długim korku. Mundurowi z wrocławskiej drogówki również. Wtedy kilka samochodów za nimi zatrzymało się auto, a zza kierownicy wybiegł młody mężczyzna. Poinformował funkcjonariuszy, że śpieszy się do szpitala, ponieważ jego narzeczona właśnie rodzi. Nie może jednak przedrzeć się przez drogowy zator i prosi o pomoc. Funkcjonariusze kazali kierowcy jechać za nimi i włączyli sygnały świetlne oraz dźwiękowe w swoim radiowozie. Następnie, uważając na pilotowany przez nich samochód z przyszłą młodą mamą, ominęli długi korek, który utworzył się na ul. Krakowskiej i doprowadzili ich pod same drzwi szpitala na wrocławskim Brochowie.

Dopiero z późniejszych doniesień medialnych dowiedzieli się, że cała akcja porodowa przebiegła szczęśliwie i pilotowana przez nich kobieta, a także mężczyzna — zostali rodzicami. Całkiem możliwe, że pozytywne rozwiązanie było możliwe właśnie dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Gratulujemy szczęśliwym rodzicom i jesteśmy dumni, że tacy funkcjonariusze jak st. post. Anna Gorodziejko i asp. Robert Rotman służą w naszej wrocławskiej komendzie.

(KWP we Wrocławiu / kp)