Wyłudzając kredyty spowodowali straty w wysokości blisko 1,2 mln zł Data publikacji 20.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Kłodzka i Wrocławia zatrzymali dwie osoby podejrzane o wyłudzenia kredytów bankowych w wysokości blisko 1,2 miliona złotych. Sprawcy wykorzystali w tym celu podrobioną dokumentację. Już usłyszeli zarzuty przestępstwa za co grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze z Wydziałów do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku i Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali osoby podejrzane o wyłudzenia kredytów bankowych. W ręce policjantów wpadł 32-letni mężczyzna, który jest podejrzany o to, że wspólnie z 45-letnią mieszkanką powiatu kłodzkiego wyłudził blisko 1,2 miliona złotych. Mężczyzna do popełnienia przestępstw wykorzystywał podrobioną dokumentację na podstawie której były udzielane wysokie kredyty w sześciu bankach na terenie województwa dolnośląskiego. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymani dopuścili się tych przestępstw w 2016 r.

Podejrzani usłyszeli już zarzuty wyłudzenia kredytów na podstawie sfałszowanej dokumentacji. Prokurator Okręgowy w Świdnicy w tej sprawie zabezpieczył mienie w wysokości około 1 miliona złotych na poczet powstałych strat oraz wobec podejrzanych zastosował środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w wysokości łącznej 110 tys. zł. Teraz podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.

(KWP we Wrocławiu / mw)