Bezpieczny wyjazd sylwestrowy Data publikacji 30.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Za nami pierwsze opady śniegu i marznącego deszczu. Na dolnośląskich drogach warunki stają się coraz trudniejsze, a przed nami kolejnych kilka wolnych dni i wyjazd na imprezy sylwestrowe. Przygotujmy dobrze swoje auto do podróży, aby bezpiecznie dotrzeć do celu, a potem do domu. Dolnośląscy policjanci apelują też o rozsądek za kierownicą. Pamiętajmy, że dbamy nie tylko o swoje bezpieczeństwo, ale też bliskich czy innych uczestników ruchu drogowego.

Z każdym dniem pogarszają się warunki na dolnośląskich drogach. Opady śniegu i marznącego deszczu diametralnie zmniejszają przyczepność kół pojazdu do jezdni, ograniczają widoczność i niejako wymuszają na kierowcy szereg zachowań niezbędnych do bezpiecznego poruszania się po drodze. Przed nami wyjazdy na imprezy sylwestrowe. Nie trzeba przypominać, że wymiana opon na zimowe to obowiązek. Część z nas ten czas spędzi w górach, gdzie leży już śnieg. Tu podróżowanie absolutnie musi odbyć się w łańcuchach na kołach. Nie dajmy się zaskoczyć zimie, przygotujmy wcześniej swój pojazd do odpowiednich warunków.

Co jeszcze możemy zrobić, aby poprawić nasze bezpieczeństwo? Na pewno należy zwrócić uwagę na stan piór wycieraczek w naszym aucie, gdyż niedokładnie oczyszczona szyba może ograniczać nam widoczność poprzez niedokładne zbieranie wody. Sprawdźmy też, czy działają wszystkie światła zewnętrzne i czy sprawny jest sygnał dźwiękowy. Dla własnej wygody dobrze jest przesmarować uszczelki, dzięki czemu drzwi nie będą przymarzać w okresie minusowych temperatur. Ponadto brak płynu w spryskiwaczach również może bardzo utrudnić nam drogę, a przede wszystkim wpłynąć na bezpieczeństwo jazdy.

Oczywiście kolejną ważną kwestią jest uświadomienie sobie konieczności zmiany naszych zachowań na drodze i techniki jazdy, które należy dostosować do panujących warunków. Wszakże to nie pojazd wpada w poślizg i traci panowanie, a jedynie kierująca nim osoba.

Nadmierna prędkość połączona z brawurą, które są najczęstszą przyczyną wypadków, w sytuacji gdy na jezdni pojawia się śnieg i lód, to prosta droga do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych. Dlatego tak ważne jest, szczególnie w okresie zimowym, dostosowanie prędkość jazdy nie tylko do obowiązujących limitów, ale głównie do warunków panujących na trasie. Poza tym należy zachować większy niż zwykle odstęp od pojazdu poprzedzającego, aby mieć więcej czasu i miejsca na reakcję w sytuacji zagrożenia.

Imprezy sylwestrowe często łączą się ze spożywaniem alkoholu. Pamiętajmy, by nie wsiadać za kierownicę po wypiciu napojów wysokoprocentowych. Po imprezie należy zadbać o sprawdzenie swojej trzeźwości. Można to zrobić chociażby na każdym pobliskim komisariacie policji. Zwracajmy uwagę na naszych znajomych, z którymi spędzaliśmy wieczór, czy na pewno wsiadają trzeźwi do swoich samochodów. Pamiętajmy, by być wypoczętym i przede wszystkim czuć się dobrze. Zwłaszcza jeśli przed nami długa podróż do domu. Podczas powrotów ruch na drogach będzie wzmożony, więc należy zachować należytą ostrożność i być czujnym. Najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo, osób, które przewozimy i innych uczestników ruchu drogowego.

Dolnośląscy policjanci życzą wszystkim kierowcom szczęśliwych powrotów do domów i bezpiecznego roku 2020.

(KWP we Wrocławiu/js)