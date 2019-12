Areszt za usiłowanie zabójstwa i czynną napaść na policjantów Data publikacji 31.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Najbliższe 3 miesiące w areszcie spędzi 19-latek podejrzany o usiłowanie zabójstwa i czynną napaść na policjantów. W trakcie sobotniej interwencji mężczyzna zaatakował nożem mundurowych. Stróże prawa użyli broni. Bytomianin wczoraj usłyszał zarzuty.

W sobotę, 28.12.2019 r., około 11:30 oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie demolującym mieszkanie przy ulicy Piekarskiej. Stróże prawa, którzy przyjechali na miejsce, potwierdzili ten fakt. Bytomianin trzymał w ręce nóż i nie reagował na wydawane mu polecenia odrzucenia niebezpiecznego narzędzia. Gdy policjanci usiłowali go obezwładnić, ten zaatakował ich nożem. W związku z bezpośrednim zagrożeniem życia, mundurowi oddali strzały w kierunku napastnika w wyniku czego zranili go w nogę. Mężczyzna został przewieziony do szpitala i po opatrzeniu niegroźnej rany trafił do policyjnego aresztu. Wczoraj usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i czynnej napaści na policjantów. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.​​

(KWP w Katowicach/js)