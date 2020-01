Zrekonstruowano twarz mężczyzny wyłowionego z Wisły. Ktoś go rozpoznaje? Data publikacji 03.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci z Zespołu Poszukiwań Wydziału Kryminalnego oświęcimskiej komendy Policji od półtora roku prowadzą czynności mające na celu ustalenie personaliów mężczyzny, którego zwłoki zostały wyłowione w dniu 29 czerwca 2018 roku z rzeki Wisły w rejonie Dworów. Zwłoki w chwili ujawnienia znajdowały się w znacznym stadium rozkładu. Niemożliwa była identyfikacja mężczyzny na podstawie rysów twarzy. Denat nie miał przy sobie żadnych dokumentów, nie było żadnej wskazówki, która mogłaby pomóc w jego identyfikacji.

Fakty te utrudniły ustalenie personaliów mężczyzny, jednakże policjanci skrupulatnie sprawdzali bazy danych osób zaginionych, weryfikując dokładnie zgłoszenia, w których zaginieni nie zostali jeszcze odnalezieni. Informację dotyczącą odnalezienia zwłok mężczyzny rozesłano do jednostek Policji. Kod DNA denata został wprowadzony do policyjnej bazy GENOM, jednakże nie przyniosło to rezultatu.

Kiedy wyczerpały się wszystkie możliwości identyfikacji danych denata o przeprowadzenie specjalistycznych badań oraz określenia wieku i wyglądu mężczyzny policjanci zwrócili się do Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Z przeprowadzonych badań przez specjalistów instytutu wynika, że denat miał około 47 lat (tolerancja +/- 10 lat). Miał wzrost ok. 181-185 cm (tolerancja +/- 7 cm), wysokie czoło, duże zapadnięte oczy, szerokie krzaczaste i łukowate brwi, duży i wąski nos, uszy średnie, odstające, cienkie wargi. Następnie w IES na podstawie czaszki denata specjaliści dokonali rekonstrukcji przybliżonego wyglądu jego twarzy, który publikujemy.

W związku z powyższym wszystkie osoby mogące pomóc w ustaleniu tożsamości mężczyzny, proszone są o kontakt z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu pod numer telefonu 33 8475 242, 33 8475 280 lub najbliższą jednostką Policji.

(KWP w Krakowie)