Zatrzymany podejrzany o zabicie psa Data publikacji 03.01.2020 Policjanci z Komisariatu Policji w Pieńsku zatrzymali 58-letniego mieszkańca gminy Pieńsk, który podejrzany jest o uśmiercenia swojego psa. Podjęte w tej sprawie czynności oraz zabezpieczone dowody pozwoliły na przedstawienie mężczyźnie zarzutu. Za popełnione przestępstwo zatrzymanemu grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Dyżurny zgorzeleckiej komendy, 1 stycznia przed godz. 22:00 br., otrzymał zgłoszenie o znęcaniu się nad psem przez jednego z mieszkańców gminy Pieńsk. Na miejsce niezwłocznie zostali skierowani policjanci z Komisariatu Policji w Pieńsku, gdzie zastali przedstawiciela stowarzyszenia zajmującego się ochroną zwierząt. Jak wynikało z relacji mężczyzny był ona na miejscu już około godz. 20:00 jednak zadzwonił na policję dopiero jak właściciel psa pojechał do pracy. Policjanci w przedmiotowej sprawie przyjęli od mężczyzny zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ustalając, że do zdarzenia doszło w godzinach porannych w sylwestra. Jak wynikało ze zgłoszenia zawiadamiający powziął informację o znęcaniu się nad zwierzęciem od osoby trzeciej, a nie od bezpośredniego świadka.

Policjanci, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz biorąc pod uwagę okoliczności zdarzenia niezwłocznie po powrocie właściciela do miejsca zamieszkania podjęli czynności procesowe. Przeprowadzono między innymi oględziny wskazanego miejsca, przesłuchano bezpośredniego świadka zdarzenia oraz rozpytano właściciela psa.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego niezbędnego do uprawdopodobnienia podejrzenia popełnienia przestępstwa policjanci zatrzymali 58-letniego mieszkańca gminy Pieńsk, podejrzewanego o uśmiercenie zwierzęcia.

W dniu dzisiejszym mężczyzna usłyszał zarzuty, do których się przyznał. Za popełnione przestępstwo grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci przypominają, że w przypadku zauważenia podobnej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić policję. Dzięki szybkiemu działaniu policjanci mają wówczas możliwość podjęcia czynności niezwłocznie po ich zaistnieniu.

(KWP we Wrocławiu)