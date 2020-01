Ślubowanie nowo przyjętych policjantów Data publikacji 03.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W obecności nadinsp. Tomasza Klimka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, władz rządowych i samorządowych w regionie oraz rodzin i bliskich 14 nowo przyjętych policjantów wypowiedziało słowa roty ślubowania. Dla jednych wstąpienie w szeregi ponad 100-tysięcznej formacji było spontaniczną decyzją, inni długo myśleli zanim złożyli dokumenty. Jest to pierwsze ślubowanie w tym roku. W ubiegłym roku garnizon warmińsko – mazurski wzbogacił się o 135 funkcjonariuszy.

W pierwszy piątek stycznia (03.01.2020) budynek przy ulicy Pstrowskiego 3 był miejscem wyjątkowej uroczystości. W obecności nadinsp. Tomasza Klimka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, władz rządowych i samorządowych w regionie oraz rodzin i bliskich 14 nowo przyjętych policjantów wypowiedziało słowa roty ślubowania. Dla 5 kobiet oraz 9 mężczyzn, dla których mundur to duma i honor w skupieniu wysłuchało słów insp. Tomasza Klimka:

„Jestem pewien, że dokonaliście słusznego i świadomego wyboru wstępując do Policji – bowiem służba w naszej formacji jest trudna, odpowiedzialna i nie zawsze usłana różami. Daje jednak wiele satysfakcji i zadowolenia z dobrze wykonanych obowiązków. Jestem przekonany, że Wasz wybór to życiowe wyzwanie, ale też spełnienie Waszych marzeń. Złożone przez Was dziś ślubowanie – zgodnie z treścią roty – zobowiązuje do ciężkiej i sumiennej pracy, oraz – co najistotniejsze – odpowiedzialności za ludzkie losy i szacunku do drugiego człowieka. Wierzę, że odnajdziecie w służbie to , co w niej najpiękniejsze – niesienie pomocy innym, ale też wdzięczność i szacunek obywateli naszego państwa. Pamiętajcie, że Wasza sumienność i zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych – bez których niemożliwe jest osiąganie wyznaczonych celów – będą wyznacznikiem uznania tych, którym służycie. Życzę Wam wyłącznie sukcesów i zadowolenia z wzorowo wykonywanych zadań służbowych. Niech noszony przez Was z dumą i szacunkiem policyjny mundur będzie symbolem motywującym do wytężonej pracy, osobistego rozwoju oraz wdzięczności obywateli. Życzę Wam dużo zdrowia i policyjnego szczęścia!”

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili także Sławomir Sadowski Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski, Miron Sycz Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Piotr Grzymowicz Prezydent Olsztyna. Wszyscy oni w swoich słowach kierowanych do nowych funkcjonariuszy podkreślali, jak trudną i wymagającą służbę właśnie rozpoczynają. Życzyli im także wytrwałości i satysfakcji, a także życzliwości ze strony społeczeństwa Warmii i Mazur. Słowa uznania kierowali także do rodzin nowych policjantów obecnych na uroczystości.

Nowo przyjęci policjanci, aby móc uczestniczyć w tak doniosłym wydarzeniu musieli pozytywnie przejść wszystkie etapy rekrutacji. Osoby, które chcą wstąpić w szeregi policji, oprócz zdania testu z wiedzy ogólnej muszą wykazać się sprawnością fizyczną oraz doskonałym zdrowiem.

Przyjęci do służby rozpoczną półroczny kurs podstawowy w Szkole Policji w Słupsku. Podczas szkolenia zostaną przygotowani do wykonywania odpowiedzialnej i trudnej pracy. Funkcjonariusze, pod okiem wykwalifikowanej i doświadczonej kadry dydaktycznej, wzbogacą swoją wiedzę na temat broni palnej, środków przymusu bezpośredniego, nauczą się wszelkich procedur wynikających z obowiązujących przepisów. Po zakończeniu kursu powrócą do swoich macierzystych jednostek, w których będą zdobywać doświadczenie. Najwięcej, bo 6 osób uzupełni skład etatowy Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, po 2 osoby trafią do KMP w Olsztynie, KPP w Ełku oraz KPP w Ostródzie, 1 osoba zasili jednostkę w Lidzbarku Warmińskim oraz 1 osoba trafi do KPP w Szczytnie.

in