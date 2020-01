78-letnia kobieta nie potrafiła wrócić do domu. Pomogli policjanci i pracownica apteki Data publikacji 16.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dyżurny świebodzińskiej jednostki Policji otrzymał zgłoszenie o 78-letniej kobiecie, która cierpi na zanik pamięci i ma problem z powrotem do domu. Jej losem zainteresowała się pracownica apteki, która wezwała pomoc. Policjanci szybko ustalili, gdzie mieszka rodzina seniorki i przekazali ją w bezpieczne ręce.

Służba to przede wszystkim niesienie pomocy potrzebującym. Policyjne interwencje dotyczą różnych sytuacji. Część z nich związana jest z dramatycznymi chwilami, w których zagrożone jest ludzkie życie, a część dotyczy drobnych spraw, jednak nie mniej ważnych. Pewne jest, że funkcjonariusze do każdej interwencji podchodzą profesjonalnie i z jednym celem – pomóc drugiej osobie.

Tak było we wtorek (14 stycznia br.) gdy policjanci pomogli 78-latce. Po godzinie 22.00 do świebodzińskiej komendy zadzwoniła pracująca w jednej z aptek kobieta. Zgłosiła, że spaceruje tam zagubiona starsza pani, która nie może odnaleźć miejsca zamieszkania. Po przyjechaniu na miejsce policjanci zastali 78-latkę, która cierpi na zaniki pamięci i nie wiedziała gdzie jest, ani gdzie mieszka. Policjantom udało się ustalić adres rodziny kobiety i skontaktować się z nimi. Seniorkę przekazano opiekującemu się nią na co dzień mężczyźnie.

Ta sytuacja mogła zakończyć się tragicznie, gdyby 78-latka zgubiła się w innym miejscu. Jednakże, dzięki godnej pochwały postawie pracownicy apteki, a także pomocy policjantów kobieta jest bezpieczna.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)