Policjanci odnaleźli zaginionego mężczyznę Data publikacji 20.01.2020 50 policjantów, pies tropiący, zespół ratowników ze Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT poszukiwało zaginionego 75-letniego mieszkańca Rzeszowa. Mężczyzna w sobotę przed południem wyszedł z domu i gdy do wieczora nie powrócił, rodzina zawiadomiła policjantów. W niedzielę w nocy policjanci odnaleźli 75-latka. Zaginiony zdołał dojść do Gniewczyny Trynieckiej, w powiecie przeworskim. Z uwagi na stan zdrowia został przewieziony do szpitala.

O zaginięciu mężczyzny policjanci zostali zawiadomieni przez rodzinę w sobotę, 18.01.2020 r.,, około 19:30. Ze zgłoszenia wynikało, że 75-latek wyszedł z mieszkania przed południem. Mężczyzna z uwagi na stan zdrowia mógł znajdować się w sytuacji zagrażającej jego życiu.

Policjanci przyjęli zawiadomienie o zaginięciu. Rysopis mężczyzny dyżurny komendy niezwłocznie przekazał do patroli znajdujący się w służbie. Policjanci od razu sprawdzili placówki służby zdrowia, noclegownie i miejsca, gdzie ewentualnie mógł trafić zaginiony. 75-latek został zarejestrowany jako zaginiony, a informacja o poszukiwaniach trafiła do jednostek ościennych.

Do poszukiwań włączono dodatkowych policjantów i psa tropiącego. Funkcjonariuszy wsparł również zespół ratowników ze Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT.

Po kilku godzinach policjanci z Przeworska otrzymali zgłoszenie, że w Gniewczynie Trynieckiej, środkiem drogi idzie mężczyzna. Około 1:30 interweniujący patrol odnalazł stojącego obok jezdni mężczyznę. Po sprawdzeniu okazało się, że jest to zaginiony 75-latek. Z uwagi na pogarszający się stan zdrowia mężczyzny, policjanci w porozumieniu z dyżurnym, zabrali go do radiowozu i pojechali w kierunku Przeworska. Po drodze przekazali 75-latka pod opiekę jadącej na miejsce załodze pogotowia ratunkowego, która przewiozła go do szpitala.

(KWP w Rzeszowie / mw)