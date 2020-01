Kolejna osoba zatrzymana w sprawie oszustw. Straty łącznie oszacowano na 22 mln zł Data publikacji 21.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dolnośląscy policjanci z komendy wojewódzkiej zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości gospodarczej zatrzymali kolejną osobę podejrzaną w sprawie wyłudzenia kwoty blisko 22 milionów złotych od kilkudziesięciu osób z terenu całego kraju w związku z emisją obligacji jednej z firm. Zatrzymanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali 55-letniego mężczyznę podejrzanego w sprawie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem szeregu osób w związku z emisją obligacji jednej ze spółek. Jak ustalili zajmujący się tą sprawą policjanci, mężczyzna sprawując funkcję wiceprezesa w jednym z podmiotów gospodarczych, podawał nieprawdziwe dane co do kondycji finansowej firmy, którą reprezentował, przez co wprowadził w błąd osoby, które nabyły obligacje.

55-latek to kolejna osoba zatrzymana w tej sprawie. Wcześniej funkcjonariusze dotarli do mężczyzny sprawującego funkcję prezesa spółki. Wobec niego sąd zdecydował już o zastosowaniu tymczasowego aresztu.

Jak ustalili funkcjonariusze, w wyniku przestępczej działalności doszło do wyłudzenia na szkodę szeregu obligatariuszy sumy oszacowanej na łączną kwotę 22 milionów złotych. Ilość pokrzywdzonych w tej sprawie - mieszkańców z terenu całego kraju - sięgnęła już ponad 50 osób.

Obecnie policjanci nadal wyjaśniają okoliczności związane z procederem. Za czyny, o które podejrzane są zatrzymane w tej sprawie osoby grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu/js)