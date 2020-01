Policjanci zlikwidowali nielegalną produkcję krajanki tytoniowej Data publikacji 27.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału dw. z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, wspólnie z funkcjonariuszami Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego zs. w Białej Podlaskiej zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy zorganizowali fabrykę krajanki tytoniowej. Zatrzymanym grozi do 3 lat więzienia.

Siedleccy policjanci ustalili, że na terenie gminy Suchożebry przechowywane są duże ilości suszu tytoniowego. Kolejny adres, który sprawdzili policjanci, tym razem na terenie gminy Sterdyń, doprowadził do ujawnienia produkcji krajanki tytoniowej. Na posesji policjanci znaleźli pomieszczenia specjalnie przystosowane do produkcji tytoniu, wyposażone w mechaniczną wentylację i instalację elektryczną, które znajdowały się w podpiwniczeniu domu jednorodzinnego. W pomieszczeniach znajdowały się także sieczkarnie do cięcia liści suszu tytoniowego, suszarnia do suszenia krajanki tytoniowej, płyny do ulepszania krajanki oraz ponad tona suszu liści tytoniu oraz 127 kg gotowej krajanki tytoniowej. Okazało się, że nielegalna działalność prowadzona była przez dwóch mieszkańców gminy Wołomin - 35 i 51-latka. Mężczyźni zajmujący się produkcją zostali zatrzymani przez policjantów. Mundurowi zabezpieczyli vw transportera oraz wszystkie ujawnione urządzenia i tytoń, a na poczet przyszłych kar także pieniądze oraz wyroby jubilerskie.

Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Siedlcach zastosował wobec podejrzanych dozór policyjny, poręczenia majątkowe oraz zakazy opuszczania kraju. Zatrzymanym grozi do trzech lat więzienia. Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconej akcyzy i podatku VAT oszacowano na ponad 800 tysięcy zł.

(KWP w Radomiu / mw)