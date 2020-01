Klikasz w link i … możesz stracić pieniądze Data publikacji 30.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Oszuści używają przeróżnych sposobów, aby ściągnąć przyszłe ofiary na fałszywe strony. Użytkownicy mogą być do nich kierowani poprzez linki, które dostają w SMS-ach, lub e-mailach czy komunikatorach internetowych lub poprzez fałszywe sklepy internetowe. Jeżeli w porę nie zorientujemy się, że to podstęp możemy stracić nasze oszczędności.

Policjanci zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości gospodarczej i korupcji Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim zauważyli w ostatnim czasie wzrost aktywności oszustów, którzy podszywają się pod różne instytucje i żądają wpłaty określonej kwoty pieniędzy w wyniku niedopłaty za wykonaną wcześniej usługę. Przestępcy często podszywają się za banki, firmy kurierskie czy też inne instytucje.

Uważajmy zatem na wszystkie wiadomości o konieczności zapłaty lub dopłaty drobnych kwot zawierające link do strony udającej pośrednika płatności. Przed wykonaniem przelewu skontaktujmy się z firmą, która figuruje jako nadawca wiadomości. Nie otwierajmy załączników dołączonych do wiadomości e-mail wysłanych do nas przez nieznane nam osoby czy instytucje, nie pobierajmy niezweryfikowanych treści z nieznanych nam stron internetowych.

Korzystajmy więc tylko z legalnego oprogramowania, w tym oprogramowania antywirusowego. Ofiary ataków, które nie zachowają ostrożności, mogą stracić swoje oszczędności. Pamiętajmy zatem o tych istotnych elementach, aby nie paść ofiarą oszustów:

nie otwierajmy wiadomości e-mail od nieznanych adresatów i nie używajmy linków rozsyłanych w niechcianej poczcie (spam) oraz przez komunikatory — mogą one prowadzić do niebezpiecznych stron lub programów, użycie oprogramowania antyspamowego znacznie ogranicza ilość niechcianej poczty,

nie przesyłajmy drogą elektroniczną żadnych danych personalnych i innych ważnych informacji, które mogą wpaść w niepowołane ręce.

Art.286 § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art.287 § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządzenia innej osobie szkody, bez upoważnienia, wpływa na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych lub zmienia, usuwa albo wprowadza nowy zapis danych informatycznych, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

(KWP w Gorzowie Wlkp.)