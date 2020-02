Funkcjonariusze uratowali 88-letnią kobietę Data publikacji 03.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu wspólnie ze strażakami weszli do jednego z mieszkań w dzielnicy Stare Miasto i udzielili pierwszej pomocy starszej pani, z którą nie było kontaktu. 88-latka została przewieziona do szpitala.

Funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu w weekend podczas pełnionej służby otrzymali zgłoszenie od dyżurnego, że w jednym z mieszkań dzielnicy Wrocław Stare Miasto ma przebywać starsza kobieta, która może potrzebować pilnej pomocy. Pokrzywdzona miała nie reagować na pukanie do drzwi i wołanie.

Policjanci natychmiast pojechali na miejsce, żeby sprawdzić sytuację. Cała interwencja została podjęta wspólnie ze strażakami. Zza drzwi funkcjonariusze usłyszeli ciężki oddech, ale nikt nie otwierał i nie odpowiadał na wołanie. W związku z realnym zagrożeniem życia i zdrowia osoby przebywającej w mieszkaniu podjęto decyzję o siłowym wejściu do środka. Starsza kobieta leżała w łazience w brodziku. Nie można było nawiązać z nią żadnego kontaktu. Pokrzywdzona nie mogła poruszyć się o własnych siłach. Funkcjonariusze przystąpili do udzielania pomocy przedmedycznej. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, które następnie przewiozło pokrzywdzoną do szpitala.

(KWP we Wrocławiu / mw)