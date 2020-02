Pokaz policyjnych kontrterrorystów w CSK Data publikacji 04.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policyjni kontrterroryści zaprezentowali dzisiaj pokaz zjazdu linowego w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Widzami były przedszkolaki z województwa lubelskiego, które uczestniczyły w finale projektu „Retro bajki”. Mali uczestnicy pokazu byli pod ogromnym wrażeniem i oglądali go z wielkim podziwem.

Do głównych zadań funkcjonariuszy z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie należy prowadzenie działań kontrterrorystycznych oraz zatrzymywanie sprawców najcięższych kategorii przestępstw. Policjanci uczestniczą także w działaniach realizacyjnych, minersko-pirotechnicznych a także ratowniczych w sytuacjach wystąpienia klęsk żywiołowych lub awarii technicznych. Specyfika realizacji tych zadań wymaga od policjantów panowania nad stresem oraz umiejętności współpracy i współdziałania. Policjanci muszą stale ćwiczyć i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Często wyjeżdżają na szkolenia organizowane dla funkcjonariuszy jednostek specjalnych. Jako ćwiczenia potraktowali również dzisiejszy pokaz w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Dzisiaj, 04.02.br., lubelscy policjanci uatrakcyjnili finał projektu „Retro bajki” realizowany przez CSK w Lublinie i Teatr im. Hansa Christiana Andersena. „Retro bajki” to program edukacyjno-kulturalny skierowany do przedszkolaków w wieku od 4 do 6 lat z Lublina i regionu Lubelszczyzny. W Sali Operowej CSK w Lublinie wypełnionej niemalże po brzegi przedszkolakami kontrterroryści zaprezentowali pokaz zjazdu linowego. Dzieci z wielkim podziwem i pod ogromnym wrażeniem oglądały policyjny pokaz.

(KWP w Lublinie / mw)