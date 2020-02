Zlikwidowana dziupla i zatrzymane trzy osoby efektem działań policji Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Zielonogórscy policjanci zatrzymali trzy osoby w związku z kradzieżą samochodu marki Audi Q7 o wartości ponad 250 tys. złotych. Mężczyźni zostali zaskoczeni przez policjantów w tzw. dziupli podczas demontowania Audi na części. Wszystkie osoby usłyszały już zarzuty.

We wtorek (4 lutego) w nocy, na jednym z zielonogórskich osiedli skradzione zostało auto marki Audi Q7. Gdy właściciel zorientował się rano, że auto zostało skradzione, natychmiast powiadomił policję. Po około trzech godzinach od zgłoszenia policjanci odnaleźli samochód w tzw. dziupli na terenie województwa dolnośląskiego. Kryminalni zatrzymali trzy mężczyzn w wieku 28-32 lat, którzy właśnie byli w trakcie demontażu samochodu. Byli kompletnie zaskoczeni, natomiast zdążyli już prawie go zdemontować. Wszyscy zatrzymani mężczyźni zostali przewiezieni na przesłuchanie do Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli do sprawy pieniądze – kilkanaście tysięcy złotych, a także samochód Audi o wartości blisko 300 tysięcy złotych. Materiał dowodowy zebrany w sprawie pozwolił na przedstawienie mężczyznom zarzutów uszkodzenia mienia, paserstwa oraz usuwania znaków identyfikacyjnych. Za te przestępstwa według Kodeksu Karnego grozi od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Decyzją Sądu Rejonowego w Zielonej Górze wszyscy trzej zatrzymani mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)