Policjanci pilotowali rodzącą kobietę do szpitala Data publikacji 11.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci eskortowali samochód, którym przewożona była do szpitala w Białymstoku rodząca kobieta. Mundurowi rozpoczęli pilotaż samochodu w Siemiatyczach. Dzięki ich pomocy przyszli rodzice szybko i bezpiecznie dotarli do kliniki.

W niedzielę wieczorem, policjanci siemiatyckiej drogówki podczas pomiarów prędkości samochodów na krajowej dziewiętnastce, zatrzymali do kontroli kierowcę skody. Mężczyzna znacznie przekroczył dozwoloną prędkość. 26-latek natychmiast podał powód takiego, a nie innego zachowania. Jak się okazało, w samochodzie znajdowała się jego rodząca żona. 27-latka była zdenerwowana, a po konsultacjach telefonicznych z personelem medycznym musiała jak najszybciej dotrzeć do białostockiej kliniki. Policjanci natychmiast rozpoczęli pilotaż przyszłych rodziców. By zapewnić sprawny, a przede wszystkim bezpieczny przejazd mundurowi rozpoczęli pilotaż z wykorzystaniem sygnałów uprzywilejowania. Siemiatyccy funkcjonariusze eskortowali skodę do granic powiatu, gdzie pilotaż przejęli ich bielscy koledzy. Ci pilotowali samochód do granic Białegostoku. Z kolei białostocka "drogówka" zakończyła eskortę pod samymi drzwiami kliniki.



Dzięki pomocy policjantów przyszli rodzice szybko i bezpiecznie dotarli do szpitala.

(KWP w Białymstoku / kp)