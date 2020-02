Oszustwa na BLIK. Przestępcy podają się za znajomych Data publikacji 12.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zielonogórscy policjanci ostrzegają przed nowym rodzajem oszustwa przy płatnościach przez telefon komórkowy. W ostatnim tygodniu kolejne osoby powiadomiły o kilku przypadkach kradzieży pieniędzy z konta za pomocą wyłudzonych kodów płatności. Oszuści podszywają się pod znajomych na portalach społecznościowych i piszą pilną prośbę o pożyczkę. Za pomocą wyłudzonego kodu do płatności mobilnej okradają konto osoby oszukanej. Przypominamy, by nikomu nie udostępniać danych do kont bankowych.

Po raz kolejny policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze zostali w ostatnich dniach powiadomieni o oszustwach za pomocą popularnego komunikatora społecznościowego. Oszustwo polega na wyłudzeniu kodu do płatności przez telefon i w ten sposób okradzenia konta osoby oszukanej. Proceder robi się coraz bardziej popularny i odbywa się w całym kraju.

Jak działa ta metoda? Oszuści podszywają się pod osobę znajomą, którą mamy w swoich kontaktach w komunikatorze. Wysyłają nam wiadomość, że przydarzyła im się trudna sytuacja np. zgubiony portfel, skradziona torebka, brak pieniędzy na powrót do domu, itp. Znajomy obiecuje, że odda pieniądze jeszcze tego samego dnia albo następnego.

Pożyczka jest „prosta”, a oszust nie prosi nigdy o dużą sumę. Musimy tylko zalogować się do swojego banku i w aplikacji wygenerować kod do płatności telefonem, a następnie przesłać go „znajomemu”. To zajmuje kilka minut, a ten kod wystarczy żeby oszust natychmiast wypłacił pieniądze z bankomatu.

Przestrzegamy – jeśli otrzymujemy prośbę o pożyczkę niedziałajmy pochopnie.

Trzeba sprawdzić czy osoba, która do nas napisała lub której prośba dotyczy rzeczywiście potrzebuje naszej pomocy i najlepiej do tej osoby zadzownić

Zasady ostrożności są zawsze takie same jeżeli ktoś nas prosi o pieniądze:

NIE PRZEKAZUJEMY PIENIĘDZY OBCYM OSOBOM;

NIE PRZESYŁAMY PIENIĘDZY NA PODANE PRZEZ OBCE OSOBY NUMERY KONT;

NIE PODAJEMY NIKOMU DANYCH DO LOGOWANIA NA NASZE KONTA BANKOWE;

NIE PRZEKAZUJEMY OBCYM OSOBOM KODÓW DO PŁATNOŚCI MOBILNYCH.

podinsp. Małgorzata Barska

KMP w Zielonej Górze