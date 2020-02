Policjanci kolejny raz uratowali ludzkie życie Data publikacji 13.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Mł. asp. Marcin Kowalski i st. post. Paweł Kowalczyk, pełniący na co dzień służbę w gorzkowickim komisariacie, w ostatniej chwili uratowali mężczyznę, który chciał odebrać sobie życie. Dzięki zdecydowanej reakcji funkcjonariusze zdążyli na czas.Mężczyzna z ranami trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

12 lutego 2020 roku w godzinach popołudniowych dyżurny piotrkowskiej komendy otrzymał informację o mężczyźnie, który w jednej z miejscowości na terenie gminy Rozprza, groził odebraniem sobie życia. Powaga sytuacji wymagała natychmiastowego działania. Dyżurny skierował na miejsce patrol z pobliskiego komisariatu. Mundurowi byli na miejscu już parę minut od zgłoszenia. W domu zastali roztrzęsioną żonę desperata, która powiedziała mundurowym, że mąż kilka minut temu wybiegł z domu, zabierając ze sobą noże. Bez chwili zwłoki policjanci zaczęli sprawdzać okolicę. Dobrze znali teren i dzięki temu podjęli decyzję o sprawdzeniu kompleksu leśnego znajdującego się w pobliżu. Jadąc leśnym duktem zauważyli odbijające się światło. Podejrzewając, że jego źródło może pochodzić z elementu odblaskowego na odzieży desperata podążyli jego tropem. W głębi lasu najpierw zobaczyli ślady krwi a dalej klęczącego mężczyznę z nożem w ręku. Na widok mundurowych zdesperowany mężczyzna przyłożył nóż do klatki piersiowej i nie pozwalał do siebie podejść. Policjanci wiedzieli, że muszą jak najszybciej zapobiec tragedii, widząc, że mężczyzna ma krwawiące rany na ręce. Zachowując szczególną ostrożność zaczęli podchodzić bliżej, prowadzili z nim rozmowę, chcą nakłonić go do oddania niebezpiecznego narzędzia. Dzięki skutecznej negocjacji jeden z policjantów odwrócił uwagę mężczyzny a w tym czasie drugi odebrał mu nóż. Mundurowi udzielili niedoszłemu samobójcy pierwszej pomocy przedmedycznej, zatamowali obficie krwawiące rany i wezwali pogotowie ratunkowe. Do czasu przyjazdu karetki cały czas kontrolowali jego funkcje życiowe. Przekazany załodze ratownictwa medycznego mężczyzna trafił do szpitala. Policjanci bezbłędnie wykonali jedno z najtrudniejszych zadań – uratowali ludzkie życie.

(KWP w Łodzi/js)