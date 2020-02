Policjanci z Torunia nadal poszukują sprawców pobicia Data publikacji 13.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z toruńskiej komendy nadal poszukują sprawców pobicia obcokrajowców. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że zdarzenie zaistniało na tle narodowościowym. Funkcjonariusze szukają osób, mogących pomóc w ustaleniu personaliów podejrzanych, a także świadków zajścia.

Policjanci z toruńskiej komendy nadal poszukują sprawców pobicia obywateli Ukrainy, Rosji i Białorusi z uwagi na ich przynależność narodową oraz publiczne znieważenie na tle narodowościowym.

Przypomnijmy: do zdarzenia doszło w niedzielę (09.02.20) około 1:30 u zbiegu ul. Podmurnej i Placu Teatralnego. W tej sprawie już przesłuchano w charakterze nieletniego sprawcy czynu karalnego nastolatka. Materiały trafią teraz do sądu rodzinnego, który będzie podejmował dalsze decyzje. Funkcjonariusze znają również tożsamość kolejnego z uczestników zajścia (mężczyzna nie został jeszcze zatrzymany, a funkcjonariusze pracują nad ustaleniem jego miejsca pobytu). Dotychczasowe ustalenia wykluczyły udział w tym incydencie jednej z osób przedstawionej na wcześniej publikowanych fotografiach. Okazało się, że mężczyzna oznaczony na zdjęciu numerem „4” w tym miejscu znalazł się przypadkowo. Sam zgłosił się do policjantów i został przesłuchany w charakterze świadka.

Działania kryminalnych doprowadziły do zabezpieczenia kolejnych nagrań monitoringów. Stąd ponowna publikacja wizerunków wcześniej zarejestrowanych osób oznaczonych numerami „1” i „2” oraz dwa nowe wizerunki osób (numer „7” i „8”), które mogą mieć związek z tym przestępstwem.

Policjanci nadal apelują do świadków, którzy widzieli to zdarzenie lub rozpoznają osoby przedstawione na publikowanych zdjęciach o kontakt z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, ul. Grudziądzka 17, tel. (56) 641 26 07 lub 112.

Informacje można przekazać anonimowo.