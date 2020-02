Cios w przestępczość narkotykową. Ponad dwa kilogramy zabronionych środków nie trafi do obrotu Data publikacji 14.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze wspólnie z funkcjonariuszami Zespołu Wywiadowczego zatrzymali mężczyznę, który miał ponad 2 kilogramy narkotyków o czarnorynkowej wartości ponad 70 tys. zł. Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze wystąpiła z wnioskiem do sądu o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.

Zielonogórscy policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową w wyniku działań operacyjnych ustalili, że na terenie jednego z osiedli mieszka mężczyzna, który może posiadać znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Gdy tylko ustalili rysopis mężczyzny, podjęli działania, żeby go zatrzymać. We wtorek (11 lutego) wieczorem policjanci zwalczający przestępczość narkotykową wspólnie z funkcjonariuszami Zespołu Wywiadowczego zatrzymali na jednym z osiedli wytypowanego mężczyznę. Przy zatrzymanym, w jego torbie podróżnej policjanci znaleźli tabletki ecstasy, a także woreczki z amfetaminą i marihuaną.

Zatrzymany to 29-letni mieszkaniec woj. lubuskiego. Mężczyzna od pewnego czasu zamieszkiwał w Zielonej Górze, w wynajmowanym mieszkaniu. Policjanci wraz z zatrzymanym udali się do jego mieszkania, a to co w nim zastali zaskoczyło nawet doświadczonych funkcjonariuszy. W pomieszczeniach mieszkalnych, w różnych miejscach: szafkach, pudełkach, a nawet w lodówce, ukryte były ponad dwa kilogramy różnego rodzaju narkotyków. Na miejsce została wezwana grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki, którzy przeprowadzili szczegółowe oględziny mieszkania i znajdujących się w nim substancji.

W sumie policjanci zabezpieczyli prawie 1,5 kg marihuany, ponad 0,5 kilograma amfetaminy, ponad 130 gramów efedryny, 115 tabletek ecstasy, tabletki LSD oraz kokainę – w sumie ponad 2 kilogramy narkotyków. Ponadto podczas przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli dwie wagi elektroniczne, pieniądze oraz trzy telefony komórkowe.

29-latek został przesłuchany. Usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, a także usiłowania wprowadzania tych substancji do obrotu. Za te przestępstwa według ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grozi kara od 2 do nawet 12 lat pozbawienia wolności.

podinsp. Małgorzata Stanisławska

KMP w Zielonej Górze