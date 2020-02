„ Kochasz? Jedź ostrożnie - Walentynki 2020” Data publikacji 14.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Lublinie przeprowadzają dziś akcję dedykowaną bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Jej nazwa „Kochasz? Jedź ostrożnie…” nawiązuje do przypadających dziś Walentynek. Mundurowi chcą zwrócić uwagę kierującym, jak bardzo ważne dbanie jest o bezpieczeństwo nie tylko nas samych ale i naszych bliskich, szczególnie kontekście respektowania przepisów ruchu drogowego. W dzisiejszej akcji policjantom towarzyszą pracownicy Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

W ubiegłym roku na drogach naszego województwa doszło do 1150 wypadków, w których obrażenia odniosło 1244 osób, zaś 171 osób zginęło. Za każdym z tych śmiertelnych wypadków kryje się ludzka tragedia i rozpacz bliskich. Policjanci dbając o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg wykorzystują każdą okazję, by uczyć ich prawidłowych zachowań i zwracać uwagę na istniejące zagrożenia.

Dzisiaj z okazji obchodzonych Walentynek policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Lublinie wspólnie z mundurowymi z lubartowskiej komendy oraz pracownikami Muzeum Zamoyskich w Kozłówce zorganizowali akcję „Kochasz? Jedź ostrożnie – Walentynki 2020”.

Te działania profilaktyczno-edukacyjne mają na celu zwrócenie uwagi kierujących pojazdami na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Funkcjonariusze apelują do kierujących o kulturę jazdy, wzajemny szacunek i brak agresji, które wpływają na poczucie bezpieczeństwa, co w konsekwencji przekłada się na zmniejszenie liczbę zdarzeń w ruchu drogowym.





Walentynki to idealny dzień, aby uświadamiać kierujących, którzy jednocześnie są małżonkami czy rodzicami, że uczucie, to nie tylko stan ducha ale również odpowiedzialność. Warto więc zdjąć nogę z gazu i bezpiecznie dojechać do celu, tym bardziej jeśli czeka tam ukochana osoba.

Podczas akcji i prowadzonej kontroli policjanci zwracają uwagę na przestrzeganie przez kierowców dozwolonej prędkości, na stan trzeźwości kierujących oraz stan techniczny pojazdów.

Przy okazji kontroli policjanci i przedstawiciele Muzeum Zamoyskich w Kozłówce wręczają kierowcom drobne upominki.

