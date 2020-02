Policjanci odzyskali cenne starodruki Data publikacji 18.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci z wydziału kryminalnego jarosławskiej komendy, przy współpracy z funkcjonariuszami komendy miejskiej w Kaliszu, odzyskali 7 starodruków, których wartość przekroczyła 80 tys. złotych. Księgi były wystawione na aukcji internetowej antykwariatu. Zabytkowe książki, pochodzące z XVII i XVIII wieku, stanowiły własność Kolegiaty pw. Bożego Ciała w Jarosławiu. Trwa wyjaśnianie, kto je ukradł i w jakich okolicznościach trafiły do sprzedaży.

Początkiem stycznia, policjanci z wydziału kryminalnego ustalili, że z Kolegiaty pw. Bożego Ciała w Jarosławiu zostały skradzione cenne starodruki. W tej sprawie funkcjonariusze przyjęli zgłoszenie od przedstawiciela Muzeum Kamienicy Orsettich w Jarosławiu. Dotyczyło ono kradzieży 8 starodruków o wartości 86.700 złotych. Kobieta wyjaśniła, że w 2008 r. w parafii został odkryty zbiór starodruków. Księgi zostały przez nią opisane, sfotografowane, skatalogowane i wpisane do ewidencji kościoła.

W związku z organizowaną wystawą, początkiem stycznia 2019 r., pracownica muzeum, chcąc dowiedzieć się więcej na temat przedmiotowych ksiąg, zaczęła szukać w internecie szczegółowych informacji o nich. Wówczas ujawniła, że na jednej z aukcji internetowej antykwariatu w Kaliszu wystawiono do sprzedaży osiem ksiąg, tych, które wcześniej opisywała w zbiorze parafialnym. Okazało się, że tych ksiąg nie ma w zbiorach parafialnych, zostały skradzione.

Jarosławscy kryminalni przy współpracy z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu zabezpieczyli siedem z ośmiu ksiąg, które znajdowały się w antykwariacie. Policjanci ustalili, że jedna z nich już została sprzedana. Teraz policjanci wyjaśniają, kto jest odpowiedzialny za kradzież starodruków i w jakich okolicznościach trafiły do antykwariatu.

W 2008 r. gruntowne prace remontowe prowadzone przy kompleksie kolegiackim doprowadziły do odkrycia zabytkowych książek. Zbiór starodruków stanowi blisko 300 ksiąg. Wśród nich, zdecydowaną większość stanowią starodruki powstałe od XVI do XIX wieku włącznie. Odzyskane przez policjantów księgi to dzieła w większości teologiczne, w języku łacińskim. Najstarsza odzyskana księga została wydana w 1609 r. w Lyonie a najmłodsza pochodzi z 1786 r.

(KWP w Rzeszowie/js)