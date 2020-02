REAKTYWACJA WIELKICH SERC. BĘDZIE KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI Data publikacji 19.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj We wtorek /18 lutego 2020/ w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie informacyjno - organizacyjne dotyczące krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Istotą była reaktywacja Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Teraz dzięki tej inicjatywie dużo łatwiej i skuteczniej będzie można organizować różnego rodzaju przedsięwzięcia, aby dzielić się tym cennym darem jakim jest krew.

Policjanci podczas codziennej służby spotykają się z sytuacjami, w których zagrożone jest ludzkie życie. Bardzo często pracują na miejscu wypadków drogowych, w których ranni są ich uczestnicy. Liczy się wtedy każda minuta, by uratować ich życie. Często potrzebna jest krew, która jest jednym z najcenniejszych darów jaki człowiek może podarować innej osobie. Koncentrat krwinek czerwonych jest niezbędny dla ratowania życia ofiar wypadków samochodowych, przetaczany w trakcie poważnych operacji i przy różnego rodzaju zabiegach. To lek, którego nie można wyprodukować, a może pomóc wielu potrzebującym. Każda osoba, która chciała oddać krew musiała wypełnić specjalny formularz, oddać odrobinę krwi do analizy, a następnie przejść badanie lekarskie. Po uzyskaniu akceptacji, można było już oddać najcenniejszy dar dla potrzebujących.

To już pewne. Powstanie Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Tomasz Kłosowski oraz Przewodniczący Lubuskiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża pan Jan Kowalczyk. Zebranie otworzyła Ewa Romankiewicz – koordynator i zarazem sekretarz Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., która powitała zaproszonych gości oraz funkcjonariuszy i pracowników lubuskiej Policji. W swoim wystąpieniu podkreślała wagę oddawania krwi. Przypomniała również kto może zostać dawcą oraz poinformowała, jak przygotować się do zabiegu. Głos zabrał również Przewodniczący Lubuskiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK, który podzielił się swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w obszarze krwiodawstwa.

Najważniejszym punktem spotkania było podpisanie Protokołu powołującego Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., w skład którego weszli:

podkom. Bogusław Pasamonik z Wydziału Kontroli KWP w Gorzowie Wlkp. – prezes klubu,

podkom. Sławomir Gąsior z Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Gorzowie Wlkp. – zastępca prezesa klubu,

Ewa Romankiewicz z Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Gorzowie Wlkp.

– sekretarz.

Honorowe krwiodawstwo to bardzo szczytna idea. Gorzowscy policjanci i pracownicy Policji, którzy regularnie oddają krew jednomyślnie podkreślają, że jest to kolejna forma służby na rzecz społeczeństwa. Tym bardziej cieszy reaktywacja klubu, do którego – tylko podczas spotkania – dołączyło 20 członków.

Informujemy, że pierwsza zbiórka krwi w ramach reaktywowanego klubu odbędzie się 24 marca w godzinach 9:00-12:00.

Przed Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. (od ul. Sielskiej) stanie Mobilny Punkt Poboru Krwi z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.