Policjanci odzyskali porsche warte ponad 300 tysięcy złotych

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, w sobotę, otrzymał zgłoszenie, że drogą krajową 8, w kierunku Białegostoku jedzie porsche, które prawdopodobnie zostało skradzione poza granicami Polski. Policjanci z białostockiej "drogówki" natychmiast zlokalizowali samochód i zatrzymali go do kontroli drogowej w Porosłach. Wynik sprawdzenia w systemach policyjnych potwierdził fakt, że porsche figuruje, jako pojazd utracony na terenie Niemiec. Do sprawy został zatrzymany 37-letni obywatel Białorusi. Mężczyzna usłyszał już zarzut i decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Wartość odzyskanego porsche oszacowano na kwotę ponad 300 tysięcy złotych.

