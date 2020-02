DEFIBRYLATORY W LUBUSKIEJ POLICJI. STANDARD, KTÓRY MA RATOWAĆ ŻYCIE Data publikacji 21.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Mają przywracać bicie serca tym, którym odmówiło ono posłuszeństwa. Nowoczesne defibrylatory trafią do każdej jednostki Policji w lubuskiem. Z inicjatywy Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów z lubuskiego urządzenia te będą już służyć potrzebującym w każdym z powiatów naszego regionu. To nowy standard i pierwsza taka sytuacja w Polsce. Lubuska Policja ma świecić przykładem i dać impuls do kontynuacji takich inicjatyw.

AED to automatyczny defibrylator zewnętrzny. Defibrylacja dosłownie oznacza zakończenie migotania komór. Jest jedyną, a zarazem skuteczną metodą zwiększającą szanse przeżycia podczas ciężkich zaburzeń pracy serca. Wykonana w ciągu 3 minut od utraty przytomności pozwala na przeżycie w 75 procentach przypadków. W wielu przypadkach nagłego zatrzymania akcji serca możliwe jest przywrócenie prawidłowej akcji serca poprzez wczesną defibrylację. Po przyklejeniu do klatki piersiowej ofiary dwóch elektrod (pod prawym obojczykiem i na lewym boku poniżej serca) defibrylator sam wydaje instrukcje postępowania.

W Polsce w niektórych miastach wprowadza się powoli system szybkiego i pełnego dostępu do defibrylatorów. AED coraz częściej możemy spotkać w miejscach publicznych, takich jak instytucje, urzędy czy też ośrodki sportowe. Jednocześnie, ze względu na poręczny rozmiar nadaje się doskonale, jako wyposażenie służb ratowniczych i policji. Jego ideą jest więc łatwy i publiczny dostęp oraz prostota obsługi. Wszystko po to, aby nawet osoba nieprzeszkolona medycznie mogła go użyć i tym samym uratować ludzkie życie.

Dzięki inicjatywie Przewodniczących Zarządu NSZZ Policjantów woj. lubuskiego, podinsp. Sławomira Kostiuszko oraz mł. asp. Przemysława Matczaka, którzy wystąpili z wnioskiem do Funduszu Prewencyjnego PZU, możliwe było zaopatrzenie w ten sprzęt. 14 defibrylatorów o łącznej wartości 80 tys. zł. Trafi on zatem do wszystkich komend w lubuskiem. Podobnie jak urządzenia do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu- AlcoBlow, będą w miejscach ogólnodostępnych tak, aby każdy w razie potrzeby mógł z nich skorzystać. To pierwsza taka sytuacja w Polsce, gdzie każda jednostka będzie posiadać defibrylatory. Jak dodał podinsp. Sławomir Kostiuszko „ Bądźmy dumni z faktu, że w razie potrzeby posiadamy już taki sprzęt, który może uratować to co dla wszystkich jest najważniejsze- ludzkie życie”.

Podczas przekazania byli wszyscy komendanci miejscy i powiatowi z regionu. Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. nadinsp. Helena Michalak powiedziała, że „...rolą Policji jest nie tylko ściganie przestępców ale także szybka reakcja na sytuacje związane z ratowaniem życia. Codziennie spotykamy się z takimi zdarzeniami, gdzie liczy się każda sekunda. Dlatego chciałam podziękować inicjatorom tego przedsięwzięcia”.

Z kolei Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak zwrócił się słowami: „... Niezwykle się cieszę, że obszar związany z ratowaniem życia ludzkiego jest coraz szerszy i bardziej profesjonalny. Dziękuję za pierwszą taką w Polsce inicjatywę. Mam nadzieję, że będą jak najrzadziej wykorzystywane ale bez wątpienia muszą one wyposażać takie instytucje jak Policja...”.



Zatem Lubuska Policja staje się pionierem takich działań w Polsce. Za kilka dni urządzenia te będą już dostępne dla wszystkich. Oby sięgano po nie jak najrzadziej. Niemniej inicjatywa ta jest niezwykle cenna.

Opracował: nadkom. Marcin Maludy

video: podkom. Maciej Kimet

foto: sierż. szt. Mateusz Sławek