Skorzystaj z rad Policji i uchroń się przed oszustem

Data publikacji 27.02.2020

Lubuscy policjanci podczas spotkań i kampanii prewencyjnych przez cały czas przypominają o bezpieczeństwie i zachowaniu się podczas prób oszustw na wnuczka czy funkcjonariusza. Funkcjonariusze współpracują także z bankami. Przestępcy tworzą rozmaite historie, które przedstawiają najczęściej osobom starszym. Niezorientowani mieszkańcy będący w przekonaniu, że rozmawiają z bliskimi czy też uczestniczą w działaniach policji oddają swoje oszczędności. W 2019 roku Lubuszanie przekazali oszustom 1,5 mln złotych.

Policja codziennie dociera do seniorów z informacjami jak chronić się przed próbami oszustw, wyłudzeń czy kradzieży. W 2019 roku seniorzy w województwie lubuskim stracili 1,5 miliona złotych. Osoby starsze przez swoją ufność tracą dorobek całego życia. Sposób działania oszustów metodą „na wnuczka" lub „na policjanta” za każdym razem odbywa się według podobnego scenariusza. Zazwyczaj ktoś telefonuje do wybranej ofiary i podaje się za wnuczka, siostrzeńca lub dalekiego krewnego. W trakcie rozmowy próbuje zdobyć zaufanie osoby wykazując troskę o jej zdrowie, a jednocześnie tak prowadzi rozmowę, aby rozmówca nieświadomie podał dane osobowe owego „wnuka". Rzekomy wnuczek prosi o pożyczkę, ponieważ miał wypadek, potrzebuje pieniędzy na adwokata lub został okradziony. Kiedy dziadkowie zgodzą się pożyczyć pieniądze, „wnuczek" oświadcza, że po pieniądze przyjdzie jego znajomy, ponieważ on sam nie może. Podobnie działają oszuści podający się za „Policjanta”. Pamiętajmy, Policja nigdy nie prosi o przekazanie gotówki i nie angażuje w akcję zatrzymania przestępców!

W trosce o Państwa bezpieczeństwo przypominam, aby nie przekazywać żadnych pieniędzy osobom, które podają się za członków Waszej rodziny lub proszą o przekazanie pieniędzy poprzez osoby pośredniczące. Nie udzielajmy żadnych informacji przez telefon. Nie podawajmy numerów kont bankowych i haseł do nich. Częstym pretekstem do wyłudzeń gotówki od starszej, samotnej osoby jest trafiająca się tzw. „znakomita okazja", dokonanie zakupów po atrakcyjnej cenie. Nie wierzcie Państwo w żadne okazje. W sytuacjach kiedy koniecznym jest wpuszczenie obcej osoby do domu, pamiętajmy aby nie zostawiać jej ani na chwilę samej w mieszkaniu. Najlepiej, aby towarzyszyli nam wtedy sąsiedzi lub ktoś z rodziny. Należy również pamiętać, aby nigdy

nie przekazywać żadnych pieniędzy akwizytorom czy inkasentom i nie podpisywać z nimi żadnych umów. Transakcje należy zawierać w siedzibie firmy.

Zwracamy się również do bliskich osób starszych. Zadbajcie Państwo o bezpieczeństwo seniorów. Powiedzcie im o zagrożeniach, uczulcie na opisywane przestępcze techniki, z których korzystają oszuści. Porozmawiajcie ze swoimi rodzicami bądź dziadkami o czyhających na nich zagrożeniach ze strony takich osób.

W każdej sytuacji budzącej Państwa podejrzenia co do niezgodnych z prawem intencji nieznanych osób należy się kontaktować z Policją. Sprawdzimy każdy taki sygnał. O wszystkich próbach wyłudzenia pieniędzy natychmiast informujcie Państwo Policję korzystając z bezpłatnego numeru alarmowego 112.