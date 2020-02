Życiu mężczyzny zagrażało niebezpieczeństwo. Policjanci zapobiegli tragedii Data publikacji 27.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci doskonale wiedzą, że w sytuacji zagrożenia życia liczy się każda minuta. Dzięki szybko uzyskanej informacji od dzielnicowego, funkcjonariusze prewencji już po kilku minutach dotarli do mężczyzny, który chciał odebrać sobie życie. Mundurowi dobiegli do niego w ostatnim momencie i zapobiegli tragedii.

We wtorek (25 lutego) dzielnicowy - asp. szt. Wojciech Frydryszak otrzymał telefoniczną informację od kobiety, która poinformowała, że bliska jej osoba chce odebrać sobie życie. Policjant ustalił, że nietrzeźwy mężczyzna może znajdować się w rejonie rzeki, o czym natychmiast poinformował dyżurnego jednostki. Na miejsce skierowany został patrol prewencji w składzie - sierż. szt. Marek Worgan i st. sierż. Daniel Stępień. Policjanci już po kilku minutach byli przy rzece. Widzieli, że mężczyzna jest już jedną nogą na barierce mostu. Wykorzystali moment jego nieuwagi i po zatrzymaniu radiowozu, przeskoczyli przez bariery ochronne, a następnie odciągnęli go w bezpieczne miejsce. Dzięki sprawnie i profesjonalnie przeprowadzonej akcji, życiu mężczyzny nie zagraża już niebezpieczeństwo. Po pomocy udzielonej przez mundurowych został on przekazany pod opiekę lekarzy.

Źródło: podkom. Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim