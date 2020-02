Zachodniopomorscy policjanci oddali hołd w Narodowym Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” Data publikacji 28.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj 1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Wśród wielu uroczystości związanych z tym dniem, również przed budynkiem KWP w Szczecinie pod tablicą upamiętniającą żołnierzy podziemia, odbyła się ceremonia, podczas której insp. Jarosław Pasterski - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie wraz z funkcjonariuszami z zachodniopomorskiego garnizonu złożył kwiaty.

W uroczystości brali udział kombatanci, parlamentarzyści ziemi zachodniopomorskiej, Wicewojewoda Zachodniopomorski, Zastępca Prezydenta Szczecina , ksiądz prałat Dariusz Knapik, Dyrektor Oddziału IPN w Szczecinie oraz przedstawiciele innych instytucji i organizacji chcących upamiętnić bohaterskich żołnierzy.

„Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to wyraz hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny” - tak brzmiało uzasadnienie projektu, który w lutym 2011 roku został uchwalony dla uczczenia tego Dnia Pamięci.



Dzisiejsza uroczystość to oznaka szacunku i pamięci dla bezimiennych bohaterów, którzy sprzeciwiali się komunistycznej władzy i walczyli o niepodległą ojczyznę. Również my – policjanci oddaliśmy pokłon ich męstwu oraz dowód pamięci dla ich tragicznych losów i cierpienia w imię wyższych wartości. Pamięć o nich to hołd oddany ojczyźnie i duma z naszej przeszłości.



Żołnierze ci ginęli jako zdrajcy ojczyzny, a komunistyczne władze starały się wszelkimi sposobami zdyskredytować ich jako żołnierzy i wymazać pamięć ich walki o wolność – stąd symbolicznie nazywamy ich „Żołnierzami Wyklętymi”.

Jednym z nich był również komisarz Policji Państwowej Tadeusz Starzyński - patron zachodniopomorskich policjantów aresztowany w 1945 r. i brutalnie przesłuchiwany przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego.

Dzisiejsze święto jest formą uczczenia ich walki i ofiary, a także bólu i cierpienia.

Zespół prasowy KWP w Szczecinie/AG