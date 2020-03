Pomóżmy Eli w walce z chorobą Data publikacji 02.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Ela Bąk jest dzielnicową w Komendzie Powiatowej Policji w Żaganiu. To policjantka uczynna i bardzo zaangażowana w pomoc osobom potrzebującym. Teraz sama potrzebuje naszego wsparcia. Ponad rok temu u Eli zdiagnozowano nowotwór. Pomóżmy jej w walce z chorobą, aby dalej mogła cieszyć się życiem.

Ela Bąk od 12 lat jest policjantką, a obecnie służbę pełniła w Wydziale Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu jako dzielnicowa. Jest samotnie wychowującą matką 2,5 rocznego Wojtka i 23-letniej Ani. To właśnie dla nich musi i chce żyć. Ela walczy o każdy kolejny dzień spędzony ze swoimi dziećmi. Chce być przy nich w ważnych momentach ich życia, zobaczyć jak jej synek idzie do szkoły.

Problemy zdrowotne Eli zaczęły się już pod koniec 2018 roku, a na początku 2019 roku zdiagnozowano u niej raka szyjki macicy. Już w lutym trafiła na stół operacyjny, gdzie konieczne było wykonanie histerektomii radykalnej. Przez kolejne miesiące Ela poddawana była naświetlaniom, których przeszła kilkadziesiąt. Po nich pojawiła się nadzieja, że komórki rakowe zostały zniszczone. Kolejne badania przyniosły dobrą wiadomość – brak zmian nowotworowych. Ela pełna optymizmu planowała powrót do służby, czekała tylko na to, aż po długotrwałym leczeniu wróci w pełni do sił.

We wrześniu 2019 roku Ela przechodziła powtórne badania, które miały całkowicie wykluczyć obecność komórek rakowych. Niestety badanie rezonansem magnetycznym wykazało powiększone węzły pachwinowe. Biopsja potwierdziła obecność komórek rakowych w organizmie. Dzielna policjantka i wspaniała mama postanowiła, że będzie walczyć. Od stycznia 2020 roku poddawana jest chemioterapii we Wrocławiu. Równolegle do prowadzonej chemioterapii poddała się leczeniu w prywatnej klinice. Terapia ta jest bardzo kosztowna, jej miesięczny koszt to 10 tysięcy złotych. Kuracja ta będzie prowadzona do czerwca 2020 roku, czyli do czasu zakończenia chemioterapii.

Przyjaciele i znajomi Eli wiedzą jak wielkim wyzwaniem jest walka z nowotworem, w dodatku połączona z samotnym rodzicielstwem. Starają się jej pomagać w każdy możliwy sposób i zbierać pieniądze na kosztowne leczenie. Do tej pomocy może przyłączyć się każda osoba. Wystarczy wejść na stronę internetową: https://pomagam.pl/elabakpomagam gdzie można przekazać pieniądze na leczenie Eli. Dziękujemy za każdą wpłatę.

Źródło: sierż. szt. Aleksandra Jaszczuk

Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu