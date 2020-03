SANITARNE PUNKTY KONTROLNE NA ZACHODNIEJ GRANICY Data publikacji 10.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Służby podległe Wojewodzie Lubuskiemu od poniedziałku prowadzą już kontrole w Świecku i Olszynie. Sytuacja związana jest z epidemią koronawirusa, a kontrole mają zapobiegać dalszemu jej rozwojowi. Dlatego Lubuska Policja wraz z innymi służbami całodobowo prowadzi kontrole w wybranych punktach. Funkcjonariusze Straży Granicznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, ITD sprawdzają wjeżdżające busy i autokary.

W poniedziałek o 15.30 Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak wraz z komendantami podległych służb, w tym Komendantem Wojewódzkim Policji w Gorzowie Wlkp. nadinsp. Heleną Michalak zorganizował konferencję prasową na byłym przejściu granicznym w Świecku. Właśnie tam oraz w Olszynie od wczoraj całodobowo przeprowadzane będą kontrole graniczne osób przemieszczających się autokarami oraz busami. Granicę w Świecku przekracza dziennie 100 autokarów i prawie tysiąc przejeżdżających busów Kontrole mają skuteczniej powstrzymywać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Wojewoda zaapelował do powracających do kraju o wyrozumiałość. Wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji nadinsp. Heleną Michalak oraz p.o. Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej płk Tomaszem Michalskim opowiedzieli o kontrolach sanitarnych na przejściach granicznych. Polska jest jednym z pierwszych, jeśli nie pierwszym krajem w Europie, który podejmuje taką decyzję. Wszystko to w trosce o nasze społeczeństwo.



Na miejscu funkcjonariusze Straży Granicznej, Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Państwowej Straży Pożarnej, wyposażeni w odpowiednie narzędzia ochronne kontrolują osoby przemieszczające się autokarami i busami. Zgodnie z zapowiedzią, w ciągu najbliższych 2-3 dni wdrożone mogą zostać również kontrole na wszystkich przejściach granicznych samochodowych, kolejowych oraz w portach.

Opracował: nadkom. Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.