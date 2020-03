Liczyły się sekundy - policjanci uratowali życie niedoszłemu samobójcy Data publikacji 12.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Do ludzkiej tragedii mogło dojść w środę wieczorem (11 marca) w Sławie. Dyżurni wschowskiej Policji otrzymali informację z niepokojącą wiadomością przesłaną na forum społecznościowe, gdzie mężczyzna chorujący na głęboką depresję chciał popełnić samobójstwo, zapowiadając czołowe zderzenie z tirem. Biorąc pod uwagę tragizm sytuacji liczyły się każde upływające sekundy i minuty. Policjanci ze Wschowy i Sławy przy ścisłej współpracy z Biurem do Walki z Cyberprzestępczością KGP uratowali niedoszłego samobójcę.

W środę wieczorem (11 marca) przekazujący sobie służbę na stanowisku dyżurnego wschowskiej Policji dyżurni - asp. szt. Daniel Krawczyk oraz sierż. szt. Dominik Fedyczkowski otrzymali wiadomość, z której wprost wynikało, że mężczyzna chorujący na depresję chce popełnić samobójstwo. Na jednym z internetowych forów zamieścił, z którego wynikało, że chce pod wpływem alkoholu, z dużą prędkością doprowadzić do czołowego zderzenia z tirem. Miejscem tragedii miała być jedna z dróg dojazdowych do Sławy. Nie czekając ani minuty dłużej wschowscy dyżurni rozpoczęli wnikliwe badanie wiadomości i wyciąganie wszelkich informacji z systemów policyjnych. Analizując wpis zamieszczony w Internecie wschowscy, sławscy, jak również policjanci zajmujący się Walką z Cybeprzestępczością KGP mieli świadomość, że mężczyzna nie żartuje i w grę wchodzą każde upływające minuty. Ustalono jego miejsce zamieszkania oraz marki samochodów jakie posiada. Dyżurni przeanalizowali trasy, którymi może przemieszczać się mężczyzna i jako najbardziej prawdopodobną wytypowali drogę wojewódzką nr 278 łączącą Świebodzin ze Sławą. W to miejsce skierowano sławskich policjantów - sierż. szt. Piotra Ptaszyńskiego i sierż. Artura Michalewicza. Patrol postanowił sprawdzić drogi dojazdowe i rejony parkingów przy drodze W278. Na wysokości miejscowości Lubogoszcz zjechali na jeden z parkingów. Sprawdzając numery rejestracyjne i pojazdy zaparkowane dostrzegli skryty za pojazdem ciężarowym samochód, w którym siedział mężczyzna. Numery rejestracyjne pojazdu zgadzały się z podanymi do weryfikacji przez oficerów dyżurnych. Policjanci podbiegli do auta. W środku zastali pijanego, zdenerwowanego i roztrzęsionego mężczyznę. W wyniku sprawdzeń okazało się, że była to osoba, której szukali. Mężczyźnie została udzielona pomoc. Zespół Ratownictwa Medycznego podjął decyzję o przetransportowaniu 29-latka do szpitala specjalistycznego.

Źródło: kom. Maja Piwowarska

